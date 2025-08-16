D. Trumpo tarifų vėzdas atsisuko prieš pačius amerikiečius: brangs labiausiai pamėgti produktai

Daugeliui produktų iš tokių ekonomikų kaip Europos Sąjunga, Japonija ir Pietų Korėja dabar taikomas 15 proc. tarifas, net ir po to, kai su Vašingtonu buvo sudaryti susitarimai, siekiant išvengti gresiančių didesnių muitų. Kai kurioms šalims taikomi dar didesni mokesčiai.
JAV prezidentas teigia, kad šis žingsnis skirtas „vėl padaryti Ameriką turtingą“, skatinant vidaus pramonę.
Po pranešimo apie muitus D.Trumpas „Truth Social“ paskelbė, kad dėl jo prekybos politikos „į JAV plūsta milijardai dolerių“.
Jis taip pat pagrasino užsienyje pagamintiems puslaidininkiams taikyti 100 proc. muitą, spaudžiant technologijų gigantus perkelti veiklą į JAV.
Tiesa, daliai lustų gamintojų jis suteikė išimtis. Tačiau „Apple“ greitai sureagavo į prezidento grasinimus ir nukreipė net 100 mlrd. dolerių investiciją į vidaus rinką.
Kol kas JAV su kai kuriomis šalimis dar nepasiekė galutinio tarifų susitarimo. Vis dar nesutarta su Šveicarija, padaryta 90 dienų pauzė su Meksika. Tuo metu Indijai ir Brazilijai įvestas 50 proc. siekiantis muitas, Vietnamui – 46 proc., Kambodžai – 49 proc., Tailandui – 36 proc., Taivanui – 20, Europos Sąjungai – 15 proc., Šveicarijai – 39 proc. (susitarimas dar nepasiektas), Kanadai – 35 proc.
Amerikiečiai jau ruošiasi galimam tam tikrų produktų kainų kilimui. Prognozuojama, kad brangs iš ES atvežtas vynas, alus ir šampanas, kava iš Pietų Amerikos, batai iš Kinijos ir Vietnamo, transporto priemonės ir netgi amerikiečių mėgstamas klevų sirupas iš Kanados.
Teigiama, kad eiliniams amerikiečiams muitų karo poveikis gali būti jaučiamas netrukus: maisto prekių parduotuvėse, prekybos centruose ir automobilių salonuose.