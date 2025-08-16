Kanados avialinijų skrydžių palydovai skelbia streiką – bendrovė stabdo visus skrydžius

Apie streiką paskelbė Kanados viešųjų darbuotojų profesinė sąjunga (CUPE), atstovaujanti 10 000 „Air Canada“ avialinijų skrydžių palydovų.
„Air Canada“, skraidinanti keleivius į 180 pasaulio miestų, dėl streiko paskelbė „stabdanti visas operacijas“. Avialinijos pataria žmonėms net nevykti į oro uostus ir labai apgailestauja, kad streikas paveiks klientus.
Bendrovė skrydžių skaičių mažinti ėmė dar iki oficialaus streiko paskelbimo. Iki penktadienio 20 val. „Air Canada“ buvo atšaukusi 623 skrydžius, o tai paveikė daugiau nei 100 000 keleivių. Šeštadienį atšaukti visi planuoti 700 dienos skrydžių.
Skrydžių palydovai ir palydovės reikalauja ne tik didinti algas, bet ir spręsti neapmokamo darbo oro uostuose problemą, įskaitant įlaipinimo į lėktuvą metu.
Toronto universiteto Pramoninių santykių centro direktorius Rafaelis Gomezas sako, kad dažnai su aviacijos darbo specifika nesusipažinę žmonės mano, jog įlaipinimo metu skrydžių palydovai gali padėti eilėje laukiantiems žmonėms, tačiau jiems už tai atlyginimas nemokamas.
Ketvirtadienį „Air Canada“ paskelbė savo galutinį pasiūlymą, kad vyriausieji skrydžių palydovai nuo 2027 m. vidutiniškai uždirbtų 87 000 Kanados dolerių (apie 54 000 eurų) per metus.
CUPE teigia, kad toks pasiūlymas neatitinka rinkos vertės ir neatsižvelgia į infliaciją.
R. Gomezas mano, kad streikas nesitęs ilgai, nes bendrovė per vasaros kelionių piką nenorės prarasti šimtų milijonų dolerių pelno.
Kanados verslo taryba prieš streiką išplatintame pareiškime pabrėžė, kad nors šalies ekonomika ir demonstruoja atsparumą, tačiau jaučiama JAV prezidento Donaldo Trumpo pradėto prekybos karo įtaka, o importo muitai paveikė svarbius automobilių pramonės, aliuminio ir plieno sektorius. Todėl „Air Canada“ skrydžių stabdymas dar labiau prisidėtų prie problemų.
Anot Kanados verslo tarybos, keleivių ir krovinių gabenimo paslaugų sutrikimai „gali staigiai sukelti didelę žalą visiems Kanados gyventojams“.