Lenkų restorane „įstrigo“ turistas – neįtikėtina, kur pramiegojo uždarymo laiką

Incidentas įvyko vidury nakties iš šeštadienio į sekmadienį Lebos mieste. Praeiviai išgirdo pagalbos šauksmus, sklindančius iš dabar jau uždaryto restorano vidaus. Durų atidaryti nepavyko, todėl į įvykio vietą buvo iškviesta policija.
„Vietos policijos nuovados policijos pareigūnas gavo savininko kontaktinę informaciją ir susisiekė su juo telefonu. Savo telefone jis patikrino restorano vidaus stebėjimo kamerų įrašus ir patvirtino, kad kažkas iš tiesų bandė pabėgti“, – pranešė Gdansko vaivadijos policijos pareigūnai.
Kai savininkas atvyko į įvykio vietą ir atidarė duris, paaiškėjo, kad pagalbos šaukęsis asmuo buvo turistas iš Varmijos Mozūrų vaivadijos.
restoranasdarbo laikasturistas
