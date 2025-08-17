Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Lenkų restorane „įstrigo“ turistas – neįtikėtina, kur pramiegojo uždarymo laiką

2025 m. rugpjūčio 17 d. 09:14
Lrytas.lt
​Leboje (Lenkija) policijos pareigūnai skubėjo į neeilinį iškvietimą. Jiems vidury nakties teko vaduoti turistą, kuris tualete pramiegojo restorano uždarymo laiką, skelbia lenkų naujienų portalas tvn24.pl.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas įvyko vidury nakties iš šeštadienio į sekmadienį Lebos mieste. Praeiviai išgirdo pagalbos šauksmus, sklindančius iš dabar jau uždaryto restorano vidaus. Durų atidaryti nepavyko, todėl į įvykio vietą buvo iškviesta policija.
„Vietos policijos nuovados policijos pareigūnas gavo savininko kontaktinę informaciją ir susisiekė su juo telefonu. Savo telefone jis patikrino restorano vidaus stebėjimo kamerų įrašus ir patvirtino, kad kažkas iš tiesų bandė pabėgti“, – pranešė Gdansko vaivadijos policijos pareigūnai.
Kai savininkas atvyko į įvykio vietą ir atidarė duris, paaiškėjo, kad pagalbos šaukęsis asmuo buvo turistas iš Varmijos Mozūrų vaivadijos.
restoranasdarbo laikasturistas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.