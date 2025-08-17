Neįtikėtini skaičiai: ši šalis per dieną suvartoja milijonus barelių naftos, bet rado, kuo ją pakeisti

Jį stebina tai, kad toks milžiniškas naftos suvartojimas yra tik vienoje šalyje, o naftos pigumas skatina besaikį naftos vartojimą. Pasak eksperto, automobiliais važinėjama nekreipiant dėmesio į jų efektyvumą, o dar visai neseniai Saudo Arabijoje viešojo transporto visai nebuvo.
„Jei pažiūrėtume, kaip išaugo naftos vartojimas Saudo Arabijoje nuo 2000 metų, pamatysim, kad naftos vartojimas čia išaugo didesnė apimtimi, nei visose Afrikos valstybėse kartu sudėjus. Saudo Arabija pasižymi 5 kartus didesniu naftos vartojimu, tenkančiu vienam žmogui, nei Europos Sąjungoje“, – tvirtina M.Nagevičius.
Tačiau ekspertas pažymi, kad pastaruoju metu Saudo Arabijoje reikalai ėmė keistis, nes buvo rastas dar pigesnis energijos gavybos būdas nei naujų gręžinių gręžimas. Tai – saulės energetika.
„Saulės elektrinės Saudo Arabijoje, pasinaudojant itin dideliu saulėtumu šalyje ir itin atpigusiomis kinietiškomis technologijomis, gamina elektrą, kurios savikaina yra maždaug ties 1 ct/kWh. Todėl Saudo Arabijoje šiuo metu statomas arba planuojamas milžiniškas kiekis didelių saulės elektrinių, kurių bendra galia – 78 GW. Maždaug tiek, kiek šiuo metu saulės elektrinių yra Vokietijoje, kurią mes dažnai asocijuojame su sparčia saulės energetikos plėtra“, – teigia M.Nagevičius.
Jo skaičiavimu, visos šios saulės elektrinės pakeis apie 1 mln. barelių naftos, vartojamos elektros gamybai oro kondicionavimui per dieną.
„Ir tai yra tikrai didelė įtaka pasaulio naftos rinkai. Nes tas papildomas 1 mln. barelių naftos rinkose labai pakeis rusišką naftą, pardavinėjamą už pinigus, naudojamus karui Ukrainoje finansuoti“, – reziumuoja M.Nagevičius.
Naftasaulės elektrinėMartynas Nagevičius
Rodyti daugiau žymių