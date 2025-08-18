D. Dundulis turi patarimą naujajai Vyriausybei: vėl reikėtų mokesčių reformų

„Manyčiau, kad didelių pokyčių nebus, tuo labiau, kad ir didelio pasikeitimo nevyksta. Koalicijoje egzistuoja beveik tokios pačios partijos. Tik galvoju, kad visi procesai galbūt vyks santūriau. Manyčiau, po Vyriausybės griūties, pasimokyta, – „Žinių radijo“ laidoje „Verslo pozicija“ kalbėjo prekybos tinklo „Norfa“ vadovas Dainius Dundulis. – Kita Vyriausybė bus atsargesnė.“
Jis svarstė, kad Vyriausybė griuvo dėl daugelio priežasčių, o ne vienos priežasties nebūna. Galiausiai, D.Dundulio manymu, daugelio priežasčių mes nė nežinome.
„Gyvenome prie įvairių Vyriausybių, gyvensime ir prie šitos“, – į pokyčius ramiai reagavo D.Dundulis.
Tačiau jis kritiškai vertina priimtą mokesčių reformą, todėl mano, kad naujajai Vyriausybei reikėtų iš naujo imtis darbų: „Siūlyčiau mokesčius sutvarkyti, kaip priklauso – darė, darė ir viską išderino. Blogai padarytą darbą reikia perdaryti nuo nulio. Reikia nebe taisyti, o perdaryti“.
Kliūna D.Dunduliui tai, kad turtintieji mokės mažiau nekilnojamojo turto mokesčio, kad pokyčiai palies tuos, kurie gauna pajamas per darbo užmokestį arba įvairias kitas pajamas, išskyrus dividendus.
„Buvo daug triukšmo, o dėl surenkamų pinigų – duok Dieve, kad būtų tas pats: žmonės turi savybę rasti būdų, kaip legaliai pasislėpti nuo sistemos.
Aš visą laiką esu už lengvatų mažinimą, bet su šita mokesčių reforma lengvatų atsirado dar daugiau – ūkininkai juk gavo lengvatas. Sunaikinkime lengvatas – ir užteks visko“, – siūlė verslininkas.
D.Dundulis įspėjo: vėl eina eilinė infliacijos banga. Ji ne tokia didelė, kur buvo apie 2021 metus, bet būtent dėl šitos infliacijos kyla kainos. Kai kyla kainos, didėja apyvartos, o tada didėja ir sumokami mokesčiai. Tik realiai parduodamas prekių kiekis išlieka beveik toks pat.
„Prie viso šito kyla atlyginimai, o tai brangina visas eksporto prekes. Šalys, kurios iš mūsų perka produkciją, tikriausiai ieško, kuo mus pakeisti. Matyt, eksporto rinkos jau nebeauga, – komentavo D.Dundulis. -
Gerai, kai atlyginimai kyla, bet blogai, kai jie kyla neaugant produktyvumui. Daromės brangi šalis ir nieko negaminsime. Neaišku, kas toliau.“
Dabar iš Baltijos valstybių Lietuva augame geriausiai, tik reikia turėti omenyje, kad mūsų kaimynai prieš 2–3 metus mokesčius pasikėlė ir augimas sustojo.
„Aš labai noriu, kad Lietuva vystytųsi, o kai kurie daromi žingsniai prie to neveda“, – komentavo „Norfos“ savininkas.
Dainius Dundulis
