Klaipėdos uosto krova – 15 proc. didesnė nei pernai

Didžiąją uoste perkrautų krovinių dalį sudarė kroviniai konteineriuose ir ratinėmis transporto priemonėmis gabenami kroviniai.
Uosto duomenimis, krovinių konteineriuose srautas aptariamu laikotarpiu išaugo 37 proc. – iki 7,5 mln. tonų krovinių.
Augimas fiksuojamas ir vertinant konteinerių krovą. Ji ūgtelėjo 29 proc. ir priartėjo prie 1 mln. ribos – perkrauta beveik 800 tūkst. TEU. Ro-ro kroviniai užima apie 17 proc. visų šių metų Klaipėdos uoste kraunamų krovinių.
Tuo metu į uostą ratinėmis transporto priemonėmis atvežamų krovinių srautas, palyginti su pernai, išaugo 6 proc. ir pasiekė kiek daugiau nei 3,7 mln. tonų.
Ryškiausias augimas fiksuojamas iškasenų ir statybinių medžiagų krovos segmente. Praėjusių metų rezultatas šiemet yra 44 proc. geresnis – jau perkrauta beveik 1,3 mln. tonų.
Palyginti su pernai, šiemet trečdaliu išaugo suskystintų gamtinių dujų krova (iki 1,3 mln. tonų), o naftos krovinių segmente krova augo 2 proc. (iki 2,3 mln. tonų).
Vis tik dalis krovos segmentų traukėsi. Uosto duomenimis, grūdų krova uoste mažėjo 17 proc. (iki 1,5 mln. tonų), kraunamas metalo laužas – 18 proc. (iki 698 tūkst. tonų), medienos kroviniai – 12 proc. (iki 443 tūkst. tonų), trąšų krova – 3 proc.
Nereikšmingas 1 proc. mažėjimas žymi ir atplaukusių laivų statistiką. Kol kas sulaukta 3 084 laivų, pernai tokiu laiku jau buvo atplaukęs 3 121 laivas.