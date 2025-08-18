Žinios, kurios šviečia.
Klaipėdos uosto krova – 15 proc. didesnė nei pernai

2025 m. rugpjūčio 18 d. 11:08
Per septynis šių metų mėnesius Klaipėdos uoste fiksuojama 15 proc. didesnė krova nei per tą patį laikotarpį pernai. Uosto duomenimis, jau perkrauta daugiau nei 21 mln. tonų įvairių krovinių.
Didžiąją uoste perkrautų krovinių dalį sudarė kroviniai konteineriuose ir ratinėmis transporto priemonėmis gabenami kroviniai.
Uosto duomenimis, krovinių konteineriuose srautas aptariamu laikotarpiu išaugo 37 proc. – iki 7,5 mln. tonų krovinių. 
Augimas fiksuojamas ir vertinant konteinerių krovą. Ji ūgtelėjo 29 proc. ir priartėjo prie 1 mln. ribos – perkrauta beveik 800 tūkst. TEU. Ro-ro kroviniai užima apie 17 proc. visų šių metų Klaipėdos uoste kraunamų krovinių. 
Tuo metu į uostą ratinėmis transporto priemonėmis atvežamų krovinių srautas, palyginti su pernai, išaugo 6 proc. ir pasiekė kiek daugiau nei 3,7 mln. tonų.
Ryškiausias augimas fiksuojamas iškasenų ir statybinių medžiagų krovos segmente. Praėjusių metų rezultatas šiemet yra 44 proc. geresnis – jau perkrauta beveik 1,3 mln. tonų. 
Palyginti su pernai, šiemet trečdaliu išaugo suskystintų gamtinių dujų krova (iki 1,3 mln. tonų), o naftos krovinių segmente krova augo 2 proc. (iki 2,3 mln. tonų).
Vis tik dalis krovos segmentų traukėsi. Uosto duomenimis, grūdų krova uoste mažėjo 17 proc. (iki 1,5 mln. tonų), kraunamas metalo laužas – 18 proc. (iki 698 tūkst. tonų), medienos kroviniai – 12 proc. (iki 443 tūkst. tonų), trąšų krova – 3 proc.
Nereikšmingas 1 proc. mažėjimas žymi ir atplaukusių laivų statistiką. Kol kas sulaukta 3 084 laivų, pernai tokiu laiku jau buvo atplaukęs 3 121 laivas.
 
