L. Savicko vadovaujama ministerija taupyti ketina, bet ne tiek, kiek nurodė R. Šadžius

Anksčiau laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius sakė, kad visoms ministerijoms vien 2026 m. šalies biudžete būtų galima sutaupyti apie 137 mln. eurų.
„Iš ministerijos pusės tikrai atidžiai esame pasižiūrėję, ką galima padaryti, tam tikrą savo matymą esame pateikę, ką galima sumažinti tiek kitiems, tiek dar keliems metams į priekį, tačiau tai nėra tokio lygio sutaupymas, koks siūlomas Finansų ministerijos, ir tai bus biudžeto derybų objektas“, – žurnalistams trečiadienį, rugpjūčio 20 d., sakė L. Savickas.
„Ten milijonų klausimas“, – tikino jis, paprašytas patikslinti, kiek gali skirtis EIM bei Finansų ministerijos nustatytos sumos.
Pasak laikinojo ministro, šiuo metu dar laukia derybos dėl ministerijų biudžetų, todėl galutinių sumų, kiek būtų galima sutaupyti, nėra numatyta.
Kaip galimą šaltinį taupant lėšas L.Savickas nurodė siūlymą nesiimti bendro EIM ir Energetikos ministerijos pastato Vilniaus Gedimino prospekte remonto, tačiau ši iniciatyva esą buvo atmesta.
„Esu pasakęs, kad vienas iš tokių akivaizdžių sprendimų, nuo ko galėtume pradėti, tai stabdyti Ekonomikos ir Energetikos ministerijų pastato renovaciją, kas padėtų sutaupyti apie 18 mln. eurų, tačiau buvo priimtas sprendimas, kad tai nėra tinkamas pasiūlymas“, – pridūrė L.Savickas.
Pagal Vyriausybės patvirtintą 2026–2028 metų biudžeto projekto rengimo planą, visoms ministerijoms, išskyrus Krašto apsaugos, iškeltas tikslas nuo kitų metų po 5 proc. susimažinti išlaidas, taip prisidedant prie didesnio gynybos finansavimo.
Ministerijos įpareigotos peržiūrėti išlaidas administracinėms reikmėms, informacinėms technologijoms, kitoms viešųjų pirkimų būdu planuojamoms pirkti prekėms ir paslaugoms.