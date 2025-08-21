G. Nausėda nurodė esminį naujo ministrų kabineto darbą: „Absoliučiai svarbiausias, pirmasis Vyriausybės išbandymas“

„Manau, kad mes jau turime įtemptą grafiką dėl valstybės biudžeto. 2026-ųjų valstybės biudžetas bus absoliučiai svarbiausias, pirmasis didžiulis šios Vyriausybės ir valdančiosios koalicijos išbandymas.
Nebus taip paprasta pasiekti sutarimą, nes matome, kad skirtingos partijos turi labai skirtingą įsivaizdavimą, kokie mokesčių pakeitimai buvo padaryti visiškai neseniai – kai kurios nori traukti vežimą atgal, kai kurios nori traukti jį į šoną“, – žurnalistams Seime sakė G.Nausėda.
„Manau, kad, esant tokiai nuomonių įvairovei, rasti kompromisą, rasti sprendimą bus sudėtinga. Bet įmanoma“, – pažymėjo jis.
Naujienų agentūra „Elta“ primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovavusią I.Ruginienę. Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., prezidentas G.Nausėda pateikė politikės kandidatūrą Seimui.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
Gitanas NausėdaInga Ruginienėkitų metų biudžetas
Rodyti daugiau žymių