Grindų danga prekiavusios įmonės direktorė stos prieš teismą – pateikti rimti kaltinimai

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo 2018 m. sausio iki 2023 m. kovo įmonės direktorė, taip pat vykdžiusi vyr. buhalterės ir kasininkės pareigas, įtariama, apskaitos registruose neregistravo daugiau kaip 1,7 mln. eurų pajamų, neišrašė reikiamų PVM sąskaitų faktūrų bei neužfiksavo prekių grąžinimų. Dėl šių veiksmų tapo neįmanoma tiksliai nustatyti įmonės veiklos apimties, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.
Be to, direktorė kaltinama, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis apie įmonės pajamas, pelną ir turtą, taip, manoma, siekdama išvengti daugiau nei 520 tūkst. eurų mokesčių, iš jų apie 360 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio ir 160 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Moteriai pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 222 straipsnio 1 dalį ir 220 straipsnio 2 dalį. Už tai gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Siekiant užtikrinti Klaipėdos AVMI pareikštą civilinį ieškinį, prokuroro nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, tiek įmonės, tiek kaltinamosios nuosavybės teise priklausančiam turtui.
Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
