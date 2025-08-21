Kai verslo ir švietimo ryšys kuria vertę visai visuomenei

2022 metais „Ignitis grupė“ pristatė pirmąją nacionalinės reikšmės energetinio efektyvumo švietimo programą Tauragėje, kuri vėliau buvo įgyvendinta Plungėje, o šiemet – jau visoje Lietuvoje. Mokymus viso baigė virš 150 įvairių disciplinų mokytojų. Ši programa jiems suteikė nemokamus profesinio tobulėjimo kursus, prieigą prie ekspertų parengtų pamokų planų, ekskursijas ir edukacinius renginius. Mokytojai gali gautas žinias pritaikyti tiesiogiai klasėje, taip pagerindami mokymo kokybę.
Vaiva Rutkauskaitė, #EnergySmartSTART edukacinių programų vadovė, pabrėžia, kad įmonės su tokiomis programomis prisideda prie inovatyvesnio švietimo, įgyja galimybę skleisti informaciją apie savo veiklas plačiau. „Energetika – tai ne tik technologijos. Čia būtinas ir žmonių profesionalumas bei atsakomybė. Svarbu užtikrinti, kad mokiniai dar mokykloje suprastų šios srities reikšmę ir įžvelgtų karjeros joje galimybes“, – teigia ji.
Pasak „Žinių ekonomikos forumo“, kuris prisidėjo prie energetinio efektyvumo švietimo programos kūrimo, direktorės Nedos Žutautaitės, švietimo programa pirmiausia didina bendrą žinojimą apie energetinio efektyvumo, klimato kaitos procesus. Mokytojai dažnai naujai įgytomis žiniomis yra linkę pasidalinti su kolegomis, taip pat, dalyvaudami programoje, jas perduoda tūkstančiams mokinių visoje Lietuvoje. „Mokytojams suteikiama ne tik naujų žinių, bet ir pasitikėjimo bei motyvacijos nuolat atnaujinti savo mokymo būdus. Bendradarbiavimas su įmonėmis padeda pamatyti, kaip įvairios temos gali susijungti su jų dėstomu dalyku, ir skatina kalbėti apie globalius iššūkius“, – sako N. Žutautaitė.
Įmonių ir švietimo bendradarbiavimas yra ilgalaikė investicija į sąmoningą visuomenę. Tokios iniciatyvos padeda ugdyti žmones, gebančius priimti atsakingus sprendimus įvairiose srityje.
Nuo naujų mokslo metų planuojama viešai skelbti energetinio efektyvumo švietimo programos pamokų planus, kad bet kuris mokytojas galėtų juos naudoti savo pamokose.
#EnergySmartSTART programa kviečia įsitraukti mokinius, studentus ir visus, kuriems įdomi energetika. Programoje siūlomos ekskursijos mokykloms, susitikimai su šios srities specialistais, studentų stipendijos bei karjeros galimybių pristatymas. Daugiau informacijos – svetainėje: www.energysmartstart.lt
Ignitisenergetinis efektyvumasšvietimas
