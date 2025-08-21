Latvijos teismas visiškai išteisino Lietuvos verslininką Deividą Jacką

„Pastaruosius keletą metų kartojau, kad man pareikšti kaltinimai nepagrįsti. Dabar tą patį patvirtino ir teismas. Kartu jis parodė, kad veikiau skaidriai, sąžiningai ir laikydamasis Latvijos įstatymų.
Dėkoju visiems mane palaikiusiems ir manimi tikėjusiems žmonėms. Tikiuosi, kad šis nesusipratimas baigėsi ir dabar bus galima koncentruotis į svarbius projektus bei naujų idėjų įgyvendinimą“, – sprendimą komentavo D.Jacka.
Byloje jis figūravo kaip privatus asmuo – pats verslininkas ne kartą pažymėjo, kad šis procesas niekaip nebuvo susijęs su „Civinity“ grupės įmonėmis, prieš jas nebuvo pateikta jokių kaltinimų ar ieškinių.