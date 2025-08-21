Lietuvos paštas stabdo absoliučiai visas siuntas į JAV – neišsiųsite nei dokumentų, nei dovanų

Nuo šios datos į JAV iš pašto skyrių nebebus galima išsiųsti ir dokumentų, atvirlaiškių bei dovanų, kurių vertė siekia iki 100 JAV dolerių.
Sprendimas priimtas, nes bendrovė gavo informaciją, kad pagrindiniai oro vežėjai sustabdė visų į JAV adresuotų siuntų priėmimą.
Toks pokytis susijęs su tuo, kad nuo 2025 m. rugpjūčio 29 d. JAV panaikins iki šiol galiojusią de minimis išimtį, leidusią be muito mokesčių įvežti siuntas, kurių vertė siekė iki 800 JAV dolerių. Šiuo metu JAV dar nėra pateikusios tikslių nurodymų, kaip turėtų vykti muito mokesčių surinkimas, kokius duomenis reikės pateikti ir kaip bus užtikrinamas bendradarbiavimas su JAV muitine.
Lietuvos paštas nuolat stebi situaciją ir aktyviai ieško sprendimų, kurie leistų kuo greičiau atnaujinti siuntų pristatymą šia kryptimi.
