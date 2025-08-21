Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Sutriko vieno iš bankų veikla

2025 m. rugpjūčio 21 d. 13:06
Lrytas.lt
Papildyta
​Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienį, kai kurie „Swedbank“ klientai pastebėjo, kad banko veikla sutriko, jie negali prisijungti prie elektroninės bankininkystės paskyros.
Daugiau nuotraukų (2)
„Jau kurį laiką bandau prisijungti prie „Swedbank“, bet man rašo, kad paslauga laikinai neprieinama. Nesuprantu kas nutiko, nes turiu atlikti skubų mokėjimą“, – naujienų portalo Lrytas teiravosi skaitytoja Neringa.
Lrytas atsiųstame „Swedbank“ komentare Gytis Verčinskas nurodo, kad šiuo metu banko klientai iš tiesų gali susidurti su nesklandumais bandant prisijungti prie interneto banko ir išmaniosios programėlės.
„Dedame pastangas, kad sutrikimus pašalintume kuo greičiau. Atsiprašome už galimus nepatogumus“, – teigia G.Verčinskas.
Papildyta: 13 val. 08 min. veikla atstatyta. 
bankasSwedbanksutrikimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.