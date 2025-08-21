Sutriko vieno iš bankų veikla

„Jau kurį laiką bandau prisijungti prie „Swedbank“, bet man rašo, kad paslauga laikinai neprieinama. Nesuprantu kas nutiko, nes turiu atlikti skubų mokėjimą“, – naujienų portalo Lrytas teiravosi skaitytoja Neringa.
Lrytas atsiųstame „Swedbank“ komentare Gytis Verčinskas nurodo, kad šiuo metu banko klientai iš tiesų gali susidurti su nesklandumais bandant prisijungti prie interneto banko ir išmaniosios programėlės.
„Dedame pastangas, kad sutrikimus pašalintume kuo greičiau. Atsiprašome už galimus nepatogumus“, – teigia G.Verčinskas.
Papildyta: 13 val. 08 min. veikla atstatyta.