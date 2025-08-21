Žinios, kurios šviečia.
VDI nustatė pažeidimų nepilnamečius įdarbinusiuose pajūrio versluose

2025 m. rugpjūčio 21 d. 08:12
Valstybinė darbo inspekcija (VDI), šių metų liepą patikrinusi nepilnamečius įdarbinusias pajūrio įmones, kone pusėje jų nustatė pažeidimus.
Pasak VDI, liepos 8–22 dienomis inspekcija Palangoje, Šventojoje ir Nidoje patikrino 64 veiklos vietos, kuriose dirbo 59 įmonės ir savarankišką veiklą vykdantys fiziniai asmenys.
Preliminariais duomenimis, 27-iuose subjektuose inspekcija nustatė pažeidimus. Didžiąją dalį jų sudarė , nepateikti ar netinkamai sudaryti nepilnamečių darbo grafikai, darbo ir poilsio režimo pažeidimai. Patikrinimų metu inspektoriai taip pat nustatė po vieną atvejį, kuomet nepilnametis buvo įdarbintas nelegaliai, dirbo be verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos, įmonė nebuvo pateikusi duomenų „Sodrai“.
„Rezultatai rodo, kad nepilnamečių darbo sąlygų užtikrinimas vis dar kelia nemažai iššūkių. Dažniausiai darbdaviai pažeidžia darbo ir poilsio režimo reikalavimus, kurie nepilnamečiams yra itin svarbūs dėl jų sveikatos, mokymosi ir poilsio“, – pranešime cituojamas VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius Vytautas Ročys.
Po nustatytų pažeidimų inspekcija pateikė verslams 14 reikalavimų juos pašalinti bei surašė 10 administracinių nusižengimų protokolų.
