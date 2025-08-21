Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Vienam iš lošimų organizatorių skirta tūkstantinė bauda

2025 m. rugpjūčio 21 d. 15:00
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 6 tūkst. eurų baudą lošimų organizatoriui „Nesė.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, bauda įmonei buvo skirta pastarajai pažeidus Azartinių lošimų įstatymą.
Praėjusių metų lapkritį Priežiūros tarnyba gavo dviejų pareiškėjų pranešimus dėl įmonės lažybų statymų limitų ribojimo.
Tarnybai atlikus bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą, buvo konstatuota, kad įmonė sprendimus taikyti pareiškėjams statymų limitus, priėmė vadovaudamasi ne lošimo reglamente nurodytais kriterijais, o vadovaudamasi savo lažybų rizikos valdymo tvarka.
Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
lošimaiBauda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.