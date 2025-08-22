Žinios, kurios šviečia.
VerslasRinkos pulsas

„Achema“ atnaujino nuo gegužės sustabdytą amoniako gamybą

2025 m. rugpjūčio 22 d. 08:45
Koncerno „Achemos grupė“ valdoma Jonavos azoto trąšų gamykla iš dalies atnaujino gegužę sustabdytą amoniako gamybą, pranešė grupė.
„Po trijų mėnesių pertraukos Jonavos azoto trąšų gamykla „Achema“ atnaujino pagrindinio produkto – amoniako – gamybą daliniais pajėgumais t.y. paleido vieną iš dviejų turimų gamybinių agregatų“, – pranešė „Achemos grupė“.
Gegužės viduryje „Achema“ gamybą laikinai sustabdė, reaguodama į nepalankią situaciją rinkoje – Europoje stipriai svyruojant gamtinių dujų kainai ir į rinką plūstant pigiai produkcijai iš trečiųjų šalių.
Dėl iššūkių gamtinių dujų ir trąšų rinkose didžiausia Lietuvoje gamtinių dujų vartotoja „Achema“ nuo 2021 m. rudens dirba daliniu pajėgumu.
