Latvija užsimojo keisti alkoholio vartojimo įpročius – rugpjūtį įsigaliojo nauji ribojimai

Nuo šiol alkoholį bus galima įsigyti panašiai, kaip ir Lietuvoje: pirmadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 20 val., sekmadieniais nuo 10 iki 18 val.
Pirmosios dienos po apribojimų įvedimo, prekybininkų teigimu, gana ramios. Vis dėl to, vienoje iš „Elvi“ parduotuvių netoli Rygos įvyko incidentas: klientas, būdamas neblaivus ir negalėdamas įsigyti dar vieno gėrimo, buteliu nešinas išbėgo iš parduotuvės nesusimokėjęs.
Gėrimų lentynos liks atviros
Pasak „Rimi Latvia“ atstovės Ingos Bitės, parduotuvėse didelių pokyčių dėl prekių išdėstymo nesiimta. „Stebime atskiras parduotuves ar reikia kokių pakeitimų. Pavyzdžiui, dėl nealkoholinių gėrimų – kad jie klientams būtų patogiai pasiekiami ir išdėstyti vienoje vietoje,“ – žiniasklaidai sakė I.Bitė.
Gėrimų lentynos nėra specialiai užtveriamos, išskyrus keletą parduotuvių.
Pirmosiomis dienomis po ribojimų įsigaliojimo didesnių problemų neužfiksuota – tik keli skambučiai į klientų centrą. Tikėtina, kad situaciją palengvino ir tai, jog bendrovė apie pokyčius visuomenę informavo dar liepą, skelbdama reklamas radijuje ir pačiose parduotuvėse. O ar gali būti keičiamos parduotuvių darbo valandos? Pasak I.Bitės, tai dar vertinama.
„Šiuo metu pasakyti dar per anksti. Mes stebime situaciją, renkame duomenis. Kol kas nieko neplanuojame, žiūrėsime, kaip viskas atrodys po kelių savaičių“, – teigia I.Bitė.
„Maxima Latvija“ taip pat šiuo metu neplanuoja keisti parduotuvių darbo laiko, pirmomis dienomis po ribojimų įsigaliojimo viskas vyko sklandžiai.
Pasak „Maxima Latvija“ korporatyvinių ryšių departamento direktoriaus Janio Beserio, kai kuriuose kituose prekybos tinkluose pastebėta neatitikimų.
„Matėme, kad kai kurie dideli rinkos dalyviai naują reglamentavimą interpretavo savaip. Buvo atvejų, kai iš esmės taikoma ankstesnė praktika, pavyzdžiui, komunikuojant kainas parduotuvėse – ar tai kainų etikečių spalva, ar kitais būdais“, – vardija J.Beseris.
Jis teigė, kad pastebėjimais pasidalins su priežiūros institucijomis, kad šios galėtų įvertinti, kaip naujosios sąlygos įgyvendinamos praktikoje ir kad visoje rinkoje būtų vienodas požiūris.
Smulkusis verslas gali susidurti su iššūkiais
Tuo tarpu smulkiųjų prekybininkų atstovas ir Latvijos prekybininkų asociacijos prezidentas Henriks Danusevičs sako, kad tokie pokyčiai sukelia papildomos įtampos tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, o didieji prekybos tinklai įgyja konkurencinį pranašumą prieš mažesnes vietines parduotuves.
„Dauguma žmonių nusiteikę gana pesimistiškai... Jei mažosios parduotuvės po aštuntos negali išsilaikyti neparduodant alkoholio, maisto prekių pirkėjai galės eiti į „Rimi“, „Lidl“ ar „Maximą“, nes šios parduotuvės bus atviros ir po aštuntos. O kai pradės vaikščioti į kitas parduotuves, po truputį pripras apsipirkinėti kitur“ – sako H.Danusevičs.
Pasak jo, smulkieji prekybininkai sprendimus dėl darbo valandų trumpinimo priims įvertinę visas aplinkybes. Kai kurie jau dabar pripažįsta, kad daliai parduotuvių sekmadieniais vis tiek teks užsidaryti. Tai reikštų mažesnį pasirinkimą ir prieinamumą kai kurioms bendruomenėms, ypač atokesniuose rajonuose, nutolusiuose nuo miestų centrų.
Ribojimai reklamai ir draudimai lošimų vietoms
Nuo šiol internetu užsakyti alkoholiniai gėrimai pirkėjus pasieks ne anksčiau kaip po šešių valandų. Taip pat draudžiamos akcijos, kai alkoholis siūlomas pigiau perkant kelis vienetus, bei nuolaidos lojalumo programose.
Alkoholio kainų ir nuolaidų reklama nebegalės pasirodyti spaudoje, lankstinukuose, internete, elektroniniu paštu ar pačiose prekybos vietose. Parduotuvės privalės aiškiai skelbti įspėjimą, kad alkoholis kenkia sveikatai ir nepilnamečiams jo parduoti negalima.
Lošimo vietose uždrausta prekiauti alkoholiu prie lošimo automatų ar stalų – taip siekiama atskirti dvi priklausomybes skatinančias veiklas.
