Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Po žinios apie pokyčius Vilniaus šilumos tinkluose – gyventojų klausimai: kam teks už visa tai susimokėti?

2025 m. rugpjūčio 22 d. 09:39
Lrytas Premium nariams
Vilniaus šilumos tinklai pakeitė pavadinimą ir tapo bendrove „Miesto gijos“. Vartotojams kirba klausimas: ar prekės ženklo keitimo sąnaudos nebus užkrautos jiems?
Daugiau nuotraukų (2)
Vilniaus šilumos tinklaiprekės ženklasgyventojai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.