Verslas
Rinkos pulsas
2025 m. rugpjūčio 22 d. 09:39
Po žinios apie pokyčius Vilniaus šilumos tinkluose – gyventojų klausimai: kam teks už visa tai susimokėti?
2025 m. rugpjūčio 22 d. 09:39
Vilniaus šilumos tinklai pakeitė pavadinimą ir tapo bendrove „Miesto gijos“. Vartotojams kirba klausimas: ar prekės ženklo keitimo sąnaudos nebus užkrautos jiems?
