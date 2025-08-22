Vokietijos ekonomika traukėsi labiau nei manyta

Pirminis vertinimas rodė tik 0,1 proc. sumažėjimą. „Visų pirma pramonės gamyba vystėsi prasčiau nei pradžioje manyta“, – nurodoma pranešime. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius dar buvo fiksuotas 0,3 proc. BVP augimas.
Centrinis bankas augimo neprognozuoja ir šį ketvirtį. Didžiausiai Europos ekonomika tikriausiai stagnuos, teigiama toliau pranešime.
„Niūrios pasaulinės prekybos perspektyvos, vis dar silpna užsakymų padėtis ir mažas esamų pajėgumų išnaudojimas gali toliau daryti neigiamą įtaką įmonių investicinei veiklai“, – rašo ekspertai.
Statybos sektorius greičiausiai dar nesuteiks stipraus impulso ekonomikai. Be to, slogios darbo rinkos perspektyvos ir mažėjanti darbo užmokesčio dinamika stabdo privatų vartojimą. Paslaugų teikėjai taip pat išlieka be didesnio pagreičio.