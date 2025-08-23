Muitinės pareigūnai krėtė Kauno įmonę, galimai tiekusią įrangą Rusijai: vilkikuose – iškalbingas krovinys

Praėjusią savaitę šioje įmonėje atliktos kratos, sulaikyta 11 asmenų ir keliolika tonų (apie 2 mln. eurų vertės) įvairios technikos, skirtos Rusijoje vykdomiems projektams. Sulaikyti ir du vilkikai su minėta įranga: viena mašina – Kaune, antra – judanti link Lietuvos – Lenkijos pasienio. Trečią siuntą pareigūnai sulaikė jau Bulgarijoje.
Tarptautinės operacijos veiksmus koordinavo Eurojustas bei Europolas, dalyvavo Portugalijos ir Bulgarijos policijos pareigūnai. Atskleisti ir užkardyti pažeidimus MKT padėjo Viešojo saugumo tarnybos (VST) Operatyvaus reagavimo kontratakos komanda (ORKA) ir FNTT pareigūnai. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.
Jau kurį laiką MKT vykdytas tyrimas dėl galimo tarptautinių sankcijų pažeidimo, praėjusią savaitę baigėsi kratomis vienoje Kauno įmonėje.
Analizuojant informaciją, vykdant kriminalinės žvalgybos metodus, į pareigūnų akiratį pateko minėto miesto įmonė, užsiimanti vandens valymo įrangos gamyba (dozavimo stotys, didieji pramoniniai vandens filtrai (osmosai) ir kt.) ir jų komponentų (įvairių siurblių, filtrų, membranų) prekyba.
Įranga vandens valymui projektuota, komplektuota, gaminta iš ES ir Kinijos šalyse pagamintų komponentų. Ši technika buvo skirta konkretiems specifiniams pramonės objektams Rusijoje.
Pati Kauno įmonė, turėdama glaudžius ir nuolatinius ryšius su Rusijoje veikiančiais ūkio subjektais, aktyviai prisidėjo prie Rusijoje įgyvendinamų projektų. Vienas iš tokių projektų susijęs su Rusijos įmonių grupe, esančia tarp sparčiausiai augančių pasaulinių naftos chemijos pramonės įmonių.
Taip pat šioje įmonėje buvo sukurta įmantri šešėlinė produkcijos į Rusiją pristatymo schema: formalus Kauno firmos prekių užsakovas ir gavėjas buvo Portugalijoje. Tačiau iš tikrųjų prekės gabentos į Bulgariją iš kur turėjo būti pristatytos į Turkiją, o toliau pasiekti Rusiją.
Bendradarbiaudami su VST ORKA komanda, FNTT pareigūnais, veiksmus su užsienio teisėsaugos įstaigomis koordinuojant Eurojusto ir Europolo pareigūnams, MKT pareigūnai praėjusią savaitę, rugpjūčio 12 d., atliko kratas penkiose minėtos Kauno įmonės ar su ja susijusiose gyvenamosiose patalpose.
Kratų metu sulaikyta 11 asmenų (darbuotojai, įmonės vadovai, taip pat vairuotojai – Moldovos ir Bulgarijos piliečiai) ir du krovininiai vilkikai: vienas Kaune (į jį kaip tik buvo kraunama įranga), antrasis – jau judantis link Lietuvos – Lenkijos pasienio. Po apklausos asmenys paleisti, dviem iš jų skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Bendradarbiaujant su Portugalijos ir Bulgarijos policijos pareigūnais, kratos atliktos ir šiose valstybėse. Portugalijoje – pas fiktyvų filtravimo įrangos gavėją, o Bulgarijoje – krovinių terminale– sandėlyje, kuriame saugota Kauno įmonės produkcija.
Kratų metu sulaikytas didelis kiekis (keliolika tonų) vandens valymo įrangos ir jos komponentų. Kai kurių sukonstruotų agregatų matmenys įspūdingi – pvz. vienas iš agregatų sveria 7 tonas, jo aukštis 2, o ilgis 6 metrai, pačios įrangos vertė siekia ne mažiau, nei 2 mln. eurų.
Pareigūnai įtaria, kad apeinant tarptautines sankcijas, visa ši technika būtų atsidūrusi Rusijoje ir dalis jos panaudota šios šalies naftos pramonėje.
MKT Kauno skyriuje toliau atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo, tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.