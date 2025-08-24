„Ryanair“ lėktuve keleivė buvo priversta kęsti šlykštų kvapą: niekam to nelinkėtų

Kai pagaliau įsitaisote savo vietoje, pasirengę atsijungti ir pradėti atostogas, tikrai nenorite sulaukti nemalonios staigmenos.
Viena „Ryanair“ keleivė britė tai patyrė savo kailiu, kai buvo priversta ištverti nemalonų kvapą per visą keturių valandų skrydį į Kanarus.
Sophie Brame rugpjūčio 19 d. skrido iš Mančesterio į Fuerteventurą Kanarų salose, ir po valandos kelionės pajuto nemalonų kvapą.
Susidomėjusi ir šiek tiek susirūpinusi 27 m. moteris pažvelgė žemyn, kad suprastų, kas vyksta, ir buvo pasibaisėjusi tuo, ką pamatė.
Ji pastebėjo, kad vienas keleivis buvo pernelyg atsipalaidavęs ir nusprendė skrydžio metu nusimauti batus.
Apibūdindama kvapą kaip „sūrio“, ji nufotografavo keleivį, kuris kišo kojas į jos erdvę.
„TikTok“ platformoje Sophie išreiškė savo pasibjaurėjimą ir sugėdino „smirdantį“ keleivį, paskelbdama vaizdo įrašą, kuriame buvo priartintas kojų vaizdas, o antraštė skambėjo taip: „Pirmąją skrydžio pusę nuolat jaučiau baisų kvapą.“
Pridėtame paaiškinime ji pridūrė: „Jei ketini lėktuve nusiauti batus, bent jau juos pirmiausia išplauk.“
Sophie prisipažino, kad norėdama atsikratyti nemalonaus kvapo, ji buvo priversta „netyčia“ užminti ant keleivio pirštų.
Tai ne pirmas kartas, kai kvapas sukėlė problemų skrydžio metu.
Anksčiau šiais metais lėktuvo keleivis apkaltino moterį sugadinus jo kelionę savo blogai kvepiančiomis kojomis.
Keleivis nufilmavo moterį, kuri įkišo kojas pro tarpą tarp sėdynės ir lėktuvo sienos ir padėjo jas ant priešais sėdinčio asmens porankio.
Parengta pagal dailymail.co.uk