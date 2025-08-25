Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Jei rasite – geriau nevalgykite: VMVT prevenciškai atšaukia vieną importuotų sūrių

2025 m. rugpjūčio 25 d. 17:52
Lrytas.lt
Prancūzijos atsakinga institucija, atlikdama tyrimą dėl šalies gamintojo S.E. Chavegrand Sas išplatinto nesaugaus sūrio kitose Europos šalyse, prevenciškai atšaukia daugiau šio gamintojo produktų partijų, skelbia VMVT. Įtariama, kad šio sūrio gali būti ir Lietuvoje.
Teigta, kad Latvijos specialistai, gavę Prancūzijos institucijos informaciją apie prevenciškai atšaukiamus šio gamintojo produktus, atliko atsekamumo tyrimą. Specialistai nustatė, kad Latvijos tiekėjas šį sūrį pardavė prekybos subjektui Lietuvoje, ir apie tai šiandien informavo VMVT.  
Pirminiais duomenimis, gavėją Lietuvoje pasiekė apie 18 kg minėto gamintojo produkto – ožkos pieno sūris „Chavegrand“ Buchette Pur Chèvre, 23 % riebumo (prekės kodas 0315173, tinkamumo vartoti terminai: 01-08-2025 ir 04-08-2025). Šiuo metu VMVT atlieka tyrimą, tikrina daugiau informacijos apie produkto galimą pateikimą rinkai.  
Europos šalyse šiuo metu taip pat skelbiamas minkštojo sūrio „Chavegrand“ tam tikrų partijų atšaukimas iš prekybos dėl nustatytos Listeria monocytogenes bakterijos, kuri, kaip įtariama, keliose šalyse sukėlė žmonių listeriozės protrūkį.
VMVT specialistai taip pat informuoja, kad šiemet nėra gavę žinių iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacijos dėl listeriozės protrūkių Lietuvoje.
