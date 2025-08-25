Lrytas pagal unikalius vartotojus – Nr.3 tarp naujienų portalų Lietuvoje

„Pastarąją savaitę Lietuvoje ir pasaulyje vėl netrūko svarbių įvykių: naujosios koalicijos dėlionės Vilniuje, Ukrainai ir visam pasauliui reikšmingi lyderių susitikimai Vašingtone, svarbios verslo ir sporto naujienos sulaukė didžiulio Lrytas skaitytojų dėmesio.
Skaitomumas rodo, kad operatyvus ir kokybiškas mūsų žurnalistų darbas atliepė mūsų skaitytojų lūkesčius ir susidomėjimą“, – sako Lrytas direktorius ir redaktorius Tautvydas Mikalajūnas.
Portalą Delfi praėjusią savaitę skaitė 504 tūkst. unikalių vartotojų, 15min – 443 tūkst., tuo tarpu Lrytas sulaukė 347 tūkst. unikalių vartotojų per savaitę. Toliau rikiuojasi portalas tv3.lt – 312 tūkst. realių vartotojų, po jo – lrt.lt su 262 tūkst. realių vartotojų per savaitę.
Šią savaitę prasideda Europos vyrų krepšinio čempionatas, o Lietuvos rinktinės jau laukia Paryžiaus olimpinėse žaidynėse patikrintas portalo Lrytas žurnalistų duetas – Tomas Gustas ir Martynas Suslavičius.
Portalas Lrytas Europos čempionato metu siūlo laiko patikrintą ir skaitytojų pamėgtą meniu – ne tik akį traukiančias lenteles, naujienas iš visų Europos čempionato grupių, bet ir išskirtinius straipsnius ne tik apie tai, kas vyksta krepšinio aikštėje, bet ir už jos ribų.
Neužmiršome ir per pasaulio ir Europos čempionatus didžiulio susidomėjimo sulaukusių balsavimų – Lrytas skaitytojai ir vėl po kiekvienų rungtynių galės įvertinti kiekvieną Lietuvos rinktinės krepšininką bei trenerį R.Kurtinaitį.
Jau pirmąją čempionato dieną – rugpjūčio 27-ąją – Lietuvos rinktinė susitiks su Didžiąja Britanija. Sekite Lietuvos rinktinės kovas su portalu Lrytas.
