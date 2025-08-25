Nusprendė pažaboti „Shein“ ir „Temu“: prancūzai – pirmieji Europoje, ėmęsi tokių griežtų veiksmų

Kaip teigia advokatų kontoros TEGOS (buv. „TGS Baltic“) partnerė, Mažmeninės ir didmeninės prekybos pramonės grupės vadovė Indrė Barauskienė, tai – pavyzdys, kaip realiais veiksmais galima bandyti pažaboti net didžiausias įmones ir apsaugoti visuomenę nuo klaidinančios reklamos, o sąžiningus ir taisyklių pasilaikančius vietinius ir ES verslus nuo nesąžiningos konkurencijos.
Veiksmai – dėl realių grėsmių
Kaip teigia pačios Prancūzijos institucijos, pradėti domėtis šių dviejų bendrovių veikla buvo nuspręsta dėl trijų priežasčių: siekiant sumažinti perteklinį vartojimą, žalą aplinkai ir užkirsti kelią vartotojų klaidinimui. Lietuvos socialiniai tinklai taip pat pilni šių dviejų įmonių reklamų ir daugelis vartotojų turbūt yra patyrę, kad tai, kas rodoma ekrane, nebūtinai atitinka realybę.
Nors Prancūzijos sprendimas, tikėtina, įmonių bus apskųstas, bet faktas lieka – po atlikto tyrimo buvo nustatyta pažeidimų, dėl ko „Shein“ gavo 40 mln. eurų baudą. Visa tai koordinavo Europos vartotojų apsaugos institucijų bendradarbiavimo tinklas (CPC), todėl visos ES narės, tarp jų ir Lietuva, dabar galės pradėti tyrimus nacionaliniu lygiu.
Būdas uždėti apynasrį
Prancūzija parodė, kad visi turi būdų pažaboti net ir didelius rinkos žaidėjus. Mūsų institucijos dar neretai krūpčioja ir gūžčioja pečiais, kai kalbame apie tokių didelių žaidėjų reguliavimą. Ypač kai įmonės veikia ne Lietuvoje ir ne ES ir, tada, regis, jau nėra galių veikti.
Bet dabar turime pavyzdį ir puikų instrumentą. Matome, kad Prancūzija pradėjo spręsti šį klausimą ir nacionaliniu lygmeniu – jie kalba apie papildomų mokesčių taikymą, kadangi tokios įmonės ne tik klaidina vartotojus, bet kuria ir labai taršius produktus, juolab kad ir abejotinomis sąlygomis.
Įdomu ir tai, kad Prancūzija nusprendė ne tik skirti baudas pačioms įmonėms, bet ir imti reguliuoti reklamos skleidėjus bei nuomonės formuotojus. Pastariesiems už bet kokį bendradarbiavimą su „Shein“ ar „Temu“ – jų apmokamas keliones, už reklamą gaunamas prekes – bus skiriamos iki 100 tūkst. eurų siekiančios baudos.
Atėjo metas suvienodinti žaidimo taisykles?
Taigi, matome, kad instrumentų yra ir jais turime naudotis. Nereikėtų palikti tokių didelių rinkos žaidėjų be reguliavimo vien dėl to, kad tai atrodo sudėtingas ir nemažai resursų reikalaujantis procesas. Lietuva iki 2026 m. rugsėjo turi įgyvendinti Skaitmeninių paslaugų aktą (Digital Services Act, DSA), tad galbūt tai yra puiki proga peržiūrėti įstatymą ir jį papildyti, kad ir mes nacionaliniu lygmeniu galėtume imtis priemonių prieš nesąžiningas užsienio platformas, kurios visiškai nekreipia dėmesio į Europos reguliavimą.
Tai saugotų ne tik vartotojų teises, bet gintų tiek Europoje, tiek Lietuvoje veikiantį verslą. Visos čia įsteigtos įmonės puikiai jaučia visų institucijų dėmesį, tad kodėl turėtų būti kitaip su „Shein“ ir „Temu“?
Atėjo metas suvienodinti žaidimo taisykles, nes šiuo metu jos tikrai labai nelygios. Mūsų pardavėjams Lietuvoje yra praktiškai neįmanoma konkuruoti su „Temu“, nes dėmesys prekių saugai, kokybei ir šalies reklamos įstatymų laikymasis labai skiriasi. Prancūzijos pavyzdys rodo, kad taisyklės pagaliau pradedamos vienodinti ir pradedamos riboti tiek pačios įmonės, tiek reklamos platintojai.