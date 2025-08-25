Rugpjūčio 24 d. naktį Ukrainos bepiločiai orlaiviai Rusijos Leningrado srityje smogė į dujų terminalą, o Samaros srityje – į naftos perdirbimo gamyklą. Šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU) laikraščiui „The Kyiv Independent“ patvirtino, kad ši agentūra prisidėjo prie atakos, nukreiptos prieš suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Leningrado srityje.
Lėktuvas, priklausantis Egipto bendrovei „AlMarsia Universal Airlines“, Taline nusileido 5:33 val. vietos laiku, apie tai pranešė Talino oro uosto komunikacijos ir rinkodaros vadovė Margot Holts.
„Orlaivis buvo nukreiptas į Taliną, nes dėl laikino uždarymo negalėjo nusileisti Pulkove“, – sakė ji.
Vėliau lėktuvas 11.08 val. pakilo.
Viso priverstinio sustojimo metu – apie penkias su puse valandos – keleiviams, daugiausia Rusijos turistams, ir įgulai nebuvo leista išlipti iš lėktuvo.
Estija nuo 2004 m. priklauso ES ir NATO bei yra laikoma viena ryžtingiausių Ukrainos rėmėjų. Šiemet planuojama skirti net 5,4 proc. BVP – apie 3,2 mlrd. JAV dolerių, nors Estijoje gyvena vos 1,4 mln. žmonių.
Talinas nuo Sankt Peterburgo nutolęs maždaug 300 kilometrų.
Istorija kartojasi
Ukrainos naujienų portalas „Ukrainska Pravda“ pranešė, kad situacija sekmadienį oro uosto kilimo ir tūpimo take priminė įvykį šių metų vasarį, kai Rusijos lėktuvas, skridęs iš Egipto miesto Šarm el Šeicho į Kaliningradą Rusijoje, dėl blogų oro sąlygų buvo priverstas leistis Poznanėje, Lenkijoje, nes Varšuvos oro uostas neleido jam nusileisti.
Tuo atveju, pasak Rusijos žiniasklaidos, keleiviams nebuvo leista išlipti, nei pavalgyti ar atsigerti.
Tąkart lėktuvas iš Poznanės išskrido tik kitą rytą.
