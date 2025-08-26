„Philip Morris“ planuoja investuoti į gamyklą Klaipėdoje, plėsti kaitinamojo tabako produktų gamybą

„Žinome, kad mūsų regione cigarečių dalis rinkoje mažėja. Gamykla Lietuvoje dabar gamina tik tradicines cigaretes. (...) Siekiame išlaikyti savo investiciją Lietuvoje, tačiau norime ją transformuoti, kad ji gamintų naująją alternatyvią produkciją. Aišku, gamykla gali išlikti cigarečių gamintoja, tačiau jų dalis pasaulinėje rinkoje mažėja ir dėl to ji taps vis mažiau svarbi“, – žurnalistams antradienį kalbėjo Y. Dizdarer.
„Šie sprendimai nepriklauso nuo manęs, tačiau mano kaip „Philip Morris Baltic“ direktoriaus tikslas yra, kad investicijos Baltijos šalyse išliktų ir ateityje tik augtų. (...) Suprantu, kad klausimų kyla, bet atsakyti į klausimą ar gamykla Klaipėdoje bus transformuojama ir kada tai galėtų įvykti – aš negaliu“, – teigė „Philip Morris Baltic“ generalinis direktorius.
Bendrovės duomenimis, tabako rinkos dalis, kurią užima cigaretės, per pastaruosius keletą metų krito apie 20 proc. – cigarečių dalis mažėjo nuo maždaug 75 proc. rinkos iki 55 proc.
„Džiaugiamės, kad cigarečių dalis rinkoje sparčiai mažėja, tačiau nerimaujame dėl neteisėtų pardavimų Lietuvoje, kurie, kaip mes pastebime, pastaraisiais metais auga. 26,5 proc. Lietuvoje pardavinėjamo tabako yra šešėlyje, o mes manome, kad tai yra pavojus tiek vartotojams, tiek pačiai valstybei”, – tikino Y. Dizdarer.
„Philip Morris Baltic“ duomenimis, neteisėtai parduodamų cigarečių dalis rinkoje per pastaruosius metus yra padidėjusi maždaug 5 proc. – nuo 21,5 iki 26,5 proc.
Gamyklos Klaipėdoje transformacijai trūksta valstybės bendradarbiavimo
Anot bendrovės atstovų, „Philip Morris International“, kuriai priklauso „Philip Morris Baltic“ ir „Philip Morris Lietuva“, yra suinteresuota transformuoti gamyklą Klaipėdoje, tačiau tam esą trūksta bendradarbiavimo su Lietuvos valdžios atstovais.
„Svarbu, kad šalis pati rodytų iniciatyvą išlaikyti investiciją“, – žurnalistams teigė „Philip Morris Baltic“ išorinių reikalų vadovas Liudas Zakarevičius.
„Kartais mūsų kaitinamojo tabako produktai yra dedami į tą pačią kategoriją kaip elektronines cigaretes. Kaitinamasis tabakas nėra kaip e-cigaretės ir mes tokio tipo produktų rinkoje pardavinėti neplanuojame“, – tikino bendrovės atstovas.
Anot „Philip Morris Baltic“ vadovo Y. Dizdarer, Lietuva turėtų aiškiai skirti kaitinamojo tabako produktus nuo cigarečių, mat, įmonės surinktais duomenimis, kaitinamasis tabakas yra saugesnė alternatyva, kurią pasirinkti esą turėtų visi rūkantys žmonės.
„Dialogas paremtas faktais ir mokslu būtų gera pradžia“, – sakė generalinis direktorius.
Y. Dizdarer pastebėjo, kad veiklos Lietuvoje metais „Philip Morris“ prekės ženklas yra sumokėjęs 4,1 mlrd. eurų mokesčių, o per metus sukuria apie 860 mln. eurų ekonominės vertės šalyje – kiek daugiau nei 1 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
Bendrovės duomenimis, įmonėje Klaipėdoje yra įdarbinta apie 1 tūkst. darbuotojų.
Y. Dizdarer „Philip Morris Baltic“ direktoriumi tapo šių metų pavasarį. Jis dirbo „Philip Morris International“ nuo 2011 m., karjerą pradėjęs Turkijoje kaip vadybos stažuotojas, o 2019 m. ėmė vadovauti plėtros projektams Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje.
Nuo 2021 m. dirbo strateginio planavimo direktoriumi Europai ir vadovavo svarbiausioms PMI iniciatyvoms, susijusioms su bedūmių gaminių plėtra.
„Philip Morris Baltic“ koordinuoja „Philip Morris International“ veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.