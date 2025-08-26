Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„VMG Wood Invest“ pardavimai pernai siekė 316,8 mln. eurų

2025 m. rugpjūčio 26 d. 13:39
Tarptautinei investicinei VMG grupei priklausančios įmonės „VMG Wood Invest“ konsoliduoti pardavimai medienos perdirbimo ir baldų gamybos sektoriuje praėjusiais metais siekė 316,8 mln. eurų, pelnas prieš mokesčius sudarė 2,54 mln. eurų, o EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) – 40 mln. eurų.
Pasak „VMG Wood Invest“ direktorės Ingridos Grikpėdienės, praėjusiais metais korpusinių baldų gamybos pajamos išaugo 14 proc., o medžio drožlių plokščių pardavimai sumažėjo apie 34 proc.
„Pernai daugiausia dėmesio skyrėme efektyvumui ir konkurencingai kainodarai. Medžio drožlių plokščių segmente atpigę kaštai leido pasiūlyti klientams geresnes kainas – tai mažino vidutinę pardavimo kainą, bet didino realizaciją vienetais“, – pranešime cituojama I. Grikpėdienė.
Skelbiama, kad praėjusiais metais grupės valdomose įmonėse buvo atlikti modernizacijos projektai. Anot bendrovės, „Klaipėdos mediena“ įdiegė aštuonias dirbtinio intelekto pagrindu veikiančias kokybės patikros sistemas ir pirmąjį Lietuvoje ORC įrenginį, į kurį buvo investuota 4,4 mln. eurų. 
Tuo metu įmonė „Sakuona“ investavo 1,5 mln. eurų į biokuro ūkio atnaujinimą, „VMG Akmenės baldai“ išplėtė gaminių asortimentą, o „VMG Wood Solutions“ įdiegė kibirkščių aptikimo ir gesinimo sistemą.
VMG grupė veikia tvarios medienos pramonės, atsinaujinančios energijos, inovatyvių gamybos technologijų, inžinerinių medienos konstrukcijų kūrimo bei pramoninio nekilnojamojo turto vystymo ir valdymo srityse. Apie 90 proc. grupės produkcijos yra eksportuojama į daugiau nei 50 šalių.
