Daugybėje variklių – brokas: nutupdyti lėktuvus priversta „Wizz Air“ klimpsta į bėdas

Dėl „Pratt & Whitney“ variklių trūkumo bėdų kilo ir kitiems vežėjams – sustabdžius eksploataciją, reikia patikrinti 1200 „Airbus A320“ šeimos variklių. Štai „AirBaltic“ vasaros skrydžių grafike atšaukė 19 maršrutų ir sumažino skrydžių dažnį 21-ame kitame maršrute. Iš viso bus atšaukta 4670 skrydžių, pranešė „Reuters“. Visa tai maišo kortas dėliojant augimo perspektyvas.
Įveikti variklių patikros taip staiga, kaip norėtųsi, nepavyksta, nes stringa atsarginių dalių tiekimas, o ir galimybės atlikti sudėtingus remonto darbus ribotos.
„Wizz Air“ tai palietė itin skausmingai. Jau prieš metus skrydžių bendrovė ėmė siųsti žinią apie rūpesčius, su kuriais susiduria. Dėl to 2024 m. vasaros sezono įkarštyje „Wizz Air“ buvo priversta nutupdyti ketvirtadalį savo laivyno. Šią problemą sprendė išsinuomodama lėktuvus su įgulomis iš kitų aviakompanijų.
Liepą „Ft.com“ rašė, kad „Wizz Air“ mažina augimo ambicijas, nes nuolatinės variklių problemos neigiamai veikia pelną. Lėčiau nei laukta auga ir keleivių skaičius. Jei anksčiau jis didėjo 20 proc., tai dabar tikimasi 12 proc. augimo per metus.
Finansinių metų, pasibaigusių kovo 31 d., veiklos pelnas, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 61,7 proc. ir buvo 167,5 mln. eurų.
Pasibaigusio finansinių metų pirmojo ketvirčio rezultatai nenudžiugino: veiklos pelnas, palyginti su pernai metais, susitraukė 38,3 proc. ir siekė 27 mln. eurų. Ketvirčio pabaigoje dėl būtinos variklių patikros 41 iš 236 lėktuvų liko ant žemės. Tuo pačiu metu pernai situacija nebuvo geresnė – dėl problemų varikliuose negalėjo skristi 46 lėktuvai.
Vienas „Wizz Air“ sprendimų padėčiai švelninti – iš dalies atsisakyti plėtros Artimuosiuose Rytuose, kur dėl karščio ir smėlio varikliai susidėvi greičiau. Vietoje to pereinama prie „palankesnių“ eksploatavimo sąlygų daugiausia Vidurio ir Rytų Europoje.
Birželį „ch-aviation.com“ rašė, kad „Wizz Air“ savo 2025 finansinių metų (2024 m. balandžio 1 d. – 2025 m. kovo 31 d.) ataskaitoje numatė, jog iki šių metų rugsėjo pabaigos ant žemės liks 34 lėktuvai – techninės priežiūros dirbtuvėse kiekvienas lėktuvas praleis apie 300 dienų.
„Wizz Air“ generalinis direktorius Józsefas Váradi sakė, kad nutupdytų lėktuvų skaičius pradės mažėti 2026 finansiniais metais.
Kiek anksčiau, anot „Reuters“, oro linijų vadovas prognozavo, kad problemos dėl variklių oro linijoms įtakos turės dar dvejus trejus metus. Kaip rašo „simpleflying.com“, aviakompanija iš problemų dėl variklių tikisi išbristi 2026 m., o tuomet, viliamasi, „Wizz Air“ vėl pradės augti.
Metalas su priemaišomis
Nauji „Pratt & Whitney“ varikliai „Airbus A320neo“ ir „A321neo“ lėktuvuose leido sumažinti degalų sąnaudas. Tačiau 2023 m. gamintoja pranešė, kad iš daugybės „Airbus“ orlaivių reikia išimti variklius – tenka tikrinti mikroskopinius įtrūkimus.
Paaiškėjo, kad metalo milteliuose, kurie buvo naudojami tam tikroms variklio dalimis gaminti 2015–2021 m., rasta mikroskopinių priemaišų. Dėl jų variklio detalės gali įtrūkti.