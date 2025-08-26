Pradės veikti atvykimo ir išvykimo registracijos sistema: bus skirta trečiųjų šalių piliečiams

Sistema generuos perspėjimus, jei asmuo viršys leistiną buvimo laiką, ir saugos duomenis apie asmenis, kuriems atsisakyta leisti atvykti į Europos Sąjungą. Be to, tam tikromis sąlygomis šie duomenys gali būti naudojami tiriant terorizmą ir sunkius nusikaltimus. AIS taip pat prisidės prie tikslesnio asmens tapatybės nustatymo, tapatybės ir biometriniai duomenys bus saugomi bendroje duomenų saugykloje.
„Ši sistema modernizuos ir pagerins ES išorės sienų valdymą, suteiks patikimus duomenis apie sienos kirtimą, leis identifikuoti asmenis, kurie viršija leistiną buvimo laiką, padės identifikuoti ir kovoti su dokumentų ir tapatybės klastojimu. Taip pat AIS padės užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir užtikrinti ES valstybių narių piliečių saugumą“, – pabrėžia vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Šių metų spalio 12 d. AIS bus pradėtas taikyti tik Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkte, vėliau po tam tikro laiko AIS bus pradėtas taikyti ir likusiuose oro, jūrų, geležinkelių ir kelių pasienio kontrolės punktuose (PKP). Šiuo metu iš viso Lietuvoje veikia 15 kontrolės punktų – 4 oro ir 4 jūrų uostų, 4 kelių ir 3 geležinkelių.
Artėjant sistemos diegimo pradžiai, keliautojai bus informuojami apie pasikeitimus per informacines kampanijas oro uostuose, sienos perėjimo punktuose ir kitose viešose vietose. Taip siekiama užtikrinti, kad keliaujantieji į ES ar iš jos būtų tinkamai pasiruošę naujai sienos kirtimo tvarkai.
Nuo spalio 12 d. ES valstybės narės pradės diegti AIS, taikydamos laipsnišką sistemos paleidimo metodą, siekiant išvengti galimų nesklandumų pasienio kontrolės punktuose. Planuojama, kad per šešis mėnesius sistema pradės veikti visa apimtimi. Sienos apsaugos institucijos nuosekliai palaipsniui registruos trečiųjų šalių piliečių, kertančių ES išorės sienas, duomenis. Laipsniško sistemos diegimo tikslas – užtikrinti sklandžią naujos sistemos integraciją ir suteikti pakankamai laiko sienos apsaugos institucijoms, transporto sektoriui bei keliautojams prisitaikyti prie naujų procedūrų.
Naujoji sistema atitinka aukščiausius duomenų apsaugos ir privatumo standartus, užtikrinant keliautojų asmens duomenų saugumą.
AIS įdiegimas žymi svarbų ES žingsnį link saugesnės ir efektyvesnės sienų valdymo sistemos. Tolesni veiksmai apims glaudų bendradarbiavimą su ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (EU-LISA), siekiant užtikrinti sklandų AIS įdiegimą bei sistemos veikimo užtikrinimą.