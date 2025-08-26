Verslai savo efektyvumui rašo 7 balus: išskyrė svarbiausius iššūkius

Išsibarstę po skirtingas lokacijas
Tyrimo duomenimis, net 49 proc. SVV įmonių sostinėje veikia per kelias patalpas – biurą yra įsirengusios vienoje vietoje, o sandėlį ar prekybines patalpas – kitoje. Toks veiklos planavimas itin apsunkina kasdienes operacijas, sudaro kliūtis sklandžiam procesų koordinavimui bei logistikai, o tai galiausiai atsispindi ir patiriamų kaštų eilutėje. Pačių verslo atstovų teigimu, vien konsolidavus procesus, būtų galima sutaupyti vidutiniškai 14 proc. visų veiklos kaštų.
Anot „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovo M. Čiplio, būtent produktyvesnė kasdienybė yra bene pagrindinis motyvas dėl kurio SVV šiandien yra pasiruošęs keltis į naujas patalpas.
„Darantiems pokytį ir su tokiais iššūkiais susiduriantiems verslams, visų pirma rekomenduojame apsvarstyti tokį NT, kuriame galima apjungti bent kelias veiklos funkcijas, o aktualiausios jų yra biurų, sandėliavimo ir prekybos. Šiuo klausimu kritinį vaidmenį atlieka ir tokio turto lokacija bei aplink jį esanti infrastruktūra. Mūsų „Vilniaus verslo parkų“ patalpose įsikūrusių verslų patirtis rodo, kad galimybė visas funkcijas turėti po vienu stogu ir patogus patalpų pasiekiamumas klientams, tiekėjams ir darbuotojams, užtikrina paprastesnę kasdienybę taupant žmogiškuosius, laiko ir kitus resursus. Todėl itin svarbu, kad patalpos būtų šalia pagrindinių transporto arterijų pačiame mieste arba netoli jo ir galėtų pasiūlyti patogias parkavimosi galimybes“, – kalba „Darnu Group“ atstovas.
Tebedirba sovietmečiu statytose patalpose
„Darnu Group“ atliktas tyrimas taip pat atskleidžia, kad net 32 proc. sostinės smulkiojo ir vidutinio verslo vis dar veikia sovietmečiu ar anksčiau statytose patalpose. 48 proc. apklausos dalyvių pripažįsta, kad jaučia poreikį tobulėti tvarumo srityje ir skaičiuoja, kad išsikėlę į naujas, šiuolaikinio verslo poreikius atitinkančias patalpas, vidutiniškai galėtų sutaupyti 25 proc. energijos sąnaudų.
„Seni pastatai dažnai neatitinka šiuolaikinių ergonomikos, tvarumo, energinio efektyvumo reikalavimų, o jų eksploatacija kainuoja brangiau dėl didesnių komunalinių išlaidų. Tuo tarpu A++ energinė klasė ir šiandien siūlomi tokie sprendimai kaip individuali apskaitos sistema, ar galimybės ant stogų įsirengti privačias saulės elektrines, energijos sąnaudas gali sumažinti kartais“, – sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas.
„Sustain Advisory“ partnerė, tvarumo konsultantė Austė Valikonytė sutinka, kad investicija į šiuolaikiškas ir tvarias patalpas gali padėti ne tik taupyti, bet ir kurti patikimą, tvaraus verslo įvaizdį klientų, darbuotojų bei investuotojų akyse. Anot jos, organizacijos tvarumo ataskaitose dažnai sutinkami energijos suvartojimo ir efektyvumo rodikliai, o skaidri komunikacija apie pastatų energinę klasę, atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą bei tvarumą užtikrinančius sertifikatus leidžia pagrįsti kelią aplinkosaugos srities tikslų link.
„Nuo 2024 m. visos didelės biržoje kotiruojamos įmonės, bankai, draudimo bendrovės, taip pat kitos stambios įmonės bei vidutinės ir mažos listinguojamos bendrovės privalo į vadovybės ataskaitas įtraukti informaciją apie tvarumą. Emisijų mažinimo kryptimi šiandien juda kiekvienas į ateitį orientuotas verslas. Todėl sprendimai, padedantys šio tikslo siekti, turėtų būti palaikomi visais organizacijos lygmenimis ir padėti valdyti rizikas ilguoju laikotarpiu“, – sako ji.
Susiduria su sunkumais pritraukiant darbuotojus
Anot ekspertų, įmonių efektyvumas neatsiejamas ir nuo darbo organizavimo elementų, ir nuo pačių darbuotojų kompetencijų, tačiau šiandien tai vienas sudėtingiausių ir kompleksiškiausių iššūkių, su kuriuo tenka susidurti įmonių vadovams. Su tuo sutinka ir jie patys – 58 proc. „Darnu Group“ apklausoje dalyvavusių SVV atstovų teigia patiriantys sunkumų pritraukiant naujus specialistus.
Pasak personalo valdymo bendrovės „Biuro“ eksperto Kęstučio Jasiulevičiaus, konkurencija dėl kvalifikuotų specialistų išlieka itin intensyvi, o šiandien vis dažniau konkuruojama ne tik geresniu atlyginimu, bet ir geresnėmis darbo sąlygomis. Todėl verslas vis dažniau yra priverstas peržiūrėti ir darbo vietos kokybės sprendimus. Anot jo, darbo aplinka tiesiogiai siejasi su darbuotojų produktyvumu, jų išlaikymu ir bendra organizacijos trauka rinkoje.
„Darbuotojų lūkesčiai apima patogų susisiekimą, šiuolaikinę infrastruktūrą, ergonomišką darbo aplinką bei papildomas paslaugas, kurios gerina darbo patirtį. Pastebime, kad dėl šių priežasčių įmonės dažniau atsigręžia į verslo parkus ar centrus, kurių pasirinkimas padeda ne tik stiprinti darbdavio įvaizdį, bet ir atitinka ESG – aplinkos, socialinės atsakomybės ir valdysenos principus“, – sako ekspertas.
Jis priduria, kad įmonės renkasi ne tik kur dirbti, bet ir kaip dirbti – todėl patalpos, apjungiančios šiuolaikinės darbo kultūros, efektyvumo ir tvarumo principus, tampa racionaliu atsaku į darbo rinkos iššūkius.