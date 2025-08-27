Keisis kai kurių „Lidl“ parduotuvių darbo laikas: pokyčiai prasidės rugsėjį

Skelbiama, kad Palangoje esančioje „Lidl“ parduotuvėje nuo rugsėjo 1 d. įsigalios naujas darbo laikas – ji dirbs nuo 8 iki 22 val. Taip pat dar 21-oje prekybos tinklo parduotuvėje darbo laikas pasikeis nuo rugsėjo 15 d.
Rudenį ir žiemą dalies parduotuvių darbo laikas sutrumpės valanda vakare – vietoj 23 val., parduotuvės baigs darbą 22 valandą. Taip pat kai kur parduotuvės darbą pradės valanda vėliau ryte – vietoj 7 val., jos atsidarys 8 val. ryte.
„Rudenį kiek keičiasi mūsų apsipirkimo įpročiai – aktualiau tampa apsipirkti po darbo, taip pat sumažėja klientų srautai kurortiniuose miestuose“, – pranešime cituojamas „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose.