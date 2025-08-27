Lietuvos pašte nustatyta diskriminacija: neregė savarankiškai negalėjo deklaruoti siuntos

„Bendrovė yra „nedraugiška“ asmenims su regos negalia: norint pasiimti siuntą pašte, reikia išsiimti eilės numerį. Aparatas turi liečiamą ekraną, todėl nematant, to padaryti neįmanoma. Taip pat neįmanoma pamatyti, koks numeris užsidega švieslentėje, nes nėra jokių garsinių pranešimų“, – skunde rašė moteris.
Klientės teigimu, bendrovės interneto svetainė taip pat nepritaikyta. „Joje negaliu savarankiškai užpildyti muitinės siuntos deklaracijos, nes prašoma įvesti saugos kodą iš skaičių ir raidžių. Šis rodomas paveikslėlyje, kurio ekrano skaitymo programa neskaito“, – aiškino neregė.
Tarnybai kreipusis į „Lietuvos paštą“, jo atstovai pripažino, kad eilių valdymo sistema žmonėms su regėjimo negalia išties nėra pritaikyta. Tai planuojama padaryti iki 2030 metų. O kol kas tokie klientai ir klientės raginami kreiptis tiesiai į pašto skyriaus darbuotojus, kurie esą aptarnaus be eilės. Taip pat siūloma, esant poreikiui, išankstiniam vizitui užsiregistruoti telefonu.
Komentuodami interneto svetainės prieinamumą, bendrovės atstovai patikino, kad reikalingi jos atnaujinimo darbai jau yra atliekami. Tarnybos žiniomis, bendrovės prašymu, „Lietuvos pašto“ svetainės prieinamumą šiuo metu vertina Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos specialistai. Pastarieji tyrimo metu buvo pateikę išvadą, kad svetainė nėra pritaikyta.
„Vertiname „Lietuvos pašto“ pastangas atsižvelgti į žmonių su regos negalia poreikius ir tikimės greitų pokyčių. Visgi tyrimo metu gauti duomenys parodė, kad pareiškėja patyrė bendrovės teikiamų paslaugų apribojimą, o tai yra lygių galimybių pažeidimas. Diskriminacija buvo nustatyta dėl neužtikrinto informacinio prieinamumo“, – komentavo lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
Jos pastebėjimu, teikiant viešąsias paslaugas, svarbu, kad visi žmonės, nepaisant negalios, galėtų jomis pasinaudoti savarankiškai. „Siūlymas kreiptis į darbuotojus, prašyti kitų asmenų pagalbos nėra suderinamas su lygiomis galimybėmis dalyvauti visuomenės gyvenime“, – sakė B. Sabatauskaitė.
Kontrolierė taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiga užtikrinti paslaugų prieinamumą įtvirtinta ne tik Lygių galimybių įstatyme, bet ir neseniai įsigaliojusiame Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatyme. Jis nurodo, kad svarbiausi gaminiai ir paslaugos – nuo internetinių parduotuvių iki bankų paslaugų ir savitarnos terminalų – būtų prieinami visiems, įskaitant asmenis su negalia. B. Sabatauskaitė pabrėžia būtinybę paslaugų teikėjams konsultuotis su asmenų su negalia organizacijomis bei testuoti savo paslaugų teikimą, užtikrinant jų prieinamumą, ar jos būtų teikiamos gyvai, ar internetu.
Tarnyba įspėjo „Lietuvos paštą“ dėl lygių galimybių pažeidimo ir rekomendavo bendrovei imtis aktyvesnių veiksmų pritaikant fizinę ir informacinę aplinką asmenims su regos negalia.
