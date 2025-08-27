Palangos ir Vilniaus oro uostai pasipildo: skelbia apie naują kryptį į Viduržemio jūros kurortą

Savaitiniai užsakomieji skrydžiai bus vykdomi pavasarį nuo balandžio pradžios iki gegužės pabaigos, o rudenį – nuo rugsėjo iki spalio pabaigos.
„Plėsdami kurortų pasiūlą trečiąja Egipto kryptimi – Alameinu, suteikiame keliautojams galimybę pažvelgti į šią šalį iš naujos perspektyvos. Alameinas leidžia pažinti kitokį Egiptą – su Viduržemio jūros atmosfera, modernia kurortų infrastruktūra, unikaliu istoriniu paveldu ir ambicinga šiaurinės pakrantės raida,“ – sako Aurimas Janušauskas, „Join UP! Baltic“ generalinis direktorius.
Miestas yra vos už 250 km nuo sostinės Kairo, kuriame stūkso garsiosios Gizos piramidės, ir už 120 km nuo antro pagal dydį Egipto miesto Aleksandrijos – istorinio Viduržemio jūros uosto, gausaus kultūrinių vertybių. Patogi vieta leidžia keliautojams greičiau ir patogiau pažinti šiaurinio regiono kultūrinį bei istorinį paveldą, tai derinant su ramiomis atostogomis pajūryje.
Alameinas – sparčiai augantis kurortas su moderniais viešbučiais, plačiais balto smėlio paplūdimiais ir skaidria jūra. Čia vyrauja ramesnė atmosfera nei įprastuose Raudonosios jūros kurortuose.
Nuo 2018 m. vystomas ambicingas Naujojo Alameino projektas, kurio tikslas – paversti Egipto šiaurinę pakrantę moderniu turizmo ir kultūros centru su stilingais viešbučiais, aukštos klasės restoranais ir sveikatingumo kompleksais.
Šiuolaikinės plėtros simboliu tapę Alameino bokštai – vieni aukščiausių dangoraižių šalyje. Naujasis Alameinas jau pelnė tarptautinį pripažinimą – 2025 m. buvo paskelbtas Arabų turizmo sostine, atspindinčia spartų miesto augimą.
„Join UP!“ apyvarta siekė 82,4 mln. eurų. Šiuo metu kelionių organizatorius siūlo poilsines keliones į 15 krypčių su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus, Rygos, Talino ir Palangos.
