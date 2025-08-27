I. Ruginienė: „Ignitis grupės“ delistingavimas vyktų palaipsniui, išpirktume „akciją po akcijos“

„Tikrai nereikia baimintis, kad staiga ateis diena X ir mes paimsim 25 proc. (privatiems investuotojams priklausančias grupės akcijas – ELTA) ir išpirksim už XXX sumą – taip tikrai nebus, mes sutarėme įvertinti galimybes po truputį, jeigu tos galimybės leis, paleisti procesą, kad vis daugiau ir daugiau akcijų grįžtų į valstybės rankas“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė premjerė.
Pasak I. Ruginienės, dėl grupės akcijų delistingavimo sutarimas buvo rastas derybose dėl naujosios koalicijos.
Ji priminė, kad panašus akcijų išpirkimo procesas prieš daugiau nei 15 metų vykdytas „Leo LT“, nacionalinėje elektros energetikos bendrovėje, o dabar koalicija esą nori „pradėti pokalbių procesą“ ir dėl „Ignitis grupės“ kontrolės.
„Kalbu apie procesą, (…) ne apie vieną dieną, kalbu apie paskaičiuotą galimybę palaipsniui žingsnis po žingsnio, akcija po akcijos susigrąžinti (grupės kontrolę – ELTA) atgal į valstybės rankas“, – pridūrė politikė.
I. Ruginienės nuomone, sudėtingoje geopolitinėje situacijoje valstybė strateginius projektus turėtų valdyti pilna apimtimi.
„(Akcijas reikia išpirkti – ELTA) tam, kad valstybė turėtų pilną kontrolę ir visą akcijų paketą savo rankose – man atrodo, ypatingai kai kalbame apie strateginius objektus, (…) dabartinėje jautrioje geopolitinėje padėtyje labai svarbu, kad valstybinis sektorius pilna apimtimi būtų valstybės rankose“, – aiškino I. Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi ir naujai valdančiajai koalicijai priklausanti „Nemuno aušra“.
premjerėInga RuginienėIgnitis
Rodyti daugiau žymių