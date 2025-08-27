Rusiška nafta kainavo brangiai: JAV dvigubina muitus Indiškai produkcijai

D. Trumpas sustiprino spaudimą Naujajam Deliui dėl šių sandorių energetikos srityje, kurie yra laikomi svarbiu pajamų šaltiniu Maskvos karui prieš Ukrainą. Jis tokį žingsnį žengė vykdant kampaniją, kurios tikslas yra nutraukti karo veiksmus. Naujausia salvė didina įtampą JAV ir Indijos santykiuose, o kartu ir suteikia Naujajam Deliui naują paskatą gerinti santykius su Pekinu.
Nors D. Trumpas nuo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį įvedė naujus muitus tiek sąjungininkams, tiek konkurentams, šis 50 proc. lygis yra vienas didžiausių, taikomų JAV prekybos partneriams. Tačiau svarbu tai, kad sektoriams, kuriems dar gali būti įvesti atskiri mokesčiai, tokiems kaip farmacijos produktai ir kompiuterių lustai, taikomos išimtys.
Duomenys rodo, kad Jungtinės Valstijos 2024 m. buvo pagrindinė Indijos eksporto kryptis, – siuntų vertė siekė 87,3 mlrd. JAV dolerių (75,1 mlrd. eurų). Tačiau analitikai yra perspėję, kad 50 proc. muitai yra panašūs į prekybos embargą ir greičiausiai pakenks mažesnėms įmonėms.
Naujasis Delis savo ruožtu ėmėsi kritikuoti Vašingtono priimtą sprendimą kaip „nesąžiningą, nepagrįstą ir neprotingą“.
Pranešama, kad penkta pagal dydį pasaulio ekonomika ieško būdų sušvelninti smūgį – ministras pirmininkas Narendra Modis metinėje kalboje, skirtoje paminėti Indijos nepriklausomybės dieną, pažadėjo sumažinti mokestinę naštą, kurią ant savo pečių neša piliečiai. Kiek anksčiau N. Modis taip pat pažadėjo užtikrinti savarankiškumą ir ginti savo šalies interesus.
Skaičiuojama, kad Rusija 2024 m. buvo atsakinga už beveik 36 proc. viso Indijos žalios naftos importo.