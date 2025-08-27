Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Savivaldybė nuo žemės mokesčio atleido „Vilniaus daugiafunkcį kompleksą“

2025 m. rugpjūčio 27 d. 14:23
Ūla Klimaševska
Vilniaus miesto savivaldybė iki 2046-ųjų atleido Nacionalinio stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ nuo žemės nuomos mokesčio.
Taryba trečiadienį projektui pritarė balsuodama viena stadija.
Pagal patvirtintą sutartį, lengvatos suma iki stadiono koncesijos sutarties pabaigos, 2046-ųjų spalio 8 d., siekia virš 1,2 mln. eurų.
Pasak Vilniaus miesto administracijos atstovės Agnės Šataitės, ši lengvata numatyta dar 2021 m. sudarytoje stadiono koncesijos sutartyje.
„Tokiu atveju, jeigu toks atleidimas nebūtų patvirtintas taryboje, Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigoja kompensuoti visas patirtas išlaidas“, – posėdyje kalbėjo ji.
Arvydo Avulio valdoma nekilnojamojo turto (NT) įmonė „Hanner“ birželio pabaigoje už 1 eurų perėmė 98 proc. „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.
Tuomet „Hanner“ vadovas teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus. 
