Portalas teigia, kad viename iš bičių pikio produktų aptikta organizmui kenksmingų medžiagų arba, kitaip tariant, aptikta didesnė nei leistina pirolizidinių alkaloidų koncentracija. Tai gali turėti negrįžtamos žalos pikį vartojusių asmenų kepenims.
Apie minėtą prekę paskelbė pats prekybos tinklas, ji – atšaukta iš prekybos, o įspėjimus dėl produkto jau išplatino ir vietinė žiniasklaida.
Teigta, kad tai 200 g indelyje esantis produktas, pagamintas „Sądecki Bartnik“ bičių ūkyje. Ant prekės taip pat reikėtų ieškoti lenkiško užrašo „Pylek kwiatowy“.
Prekės galiojimo data – 2026 m. gruodžio 13 d.
Šiuo metu prekė jau pašalinta iš prekybos tinklo, o šis tikina atsiprašantis klientų ir tikina, kad grąžins pinigus.
„Auchan“ yra mažmeninės prekybos grupė, valdanti daugiau nei 2000 mažmeninės prekybos parduotuvių 12 skirtingų šalių. Minėtos parduotuvės veikia ir Lenkijoje.
