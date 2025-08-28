Gera proga kelionei: Tailandas turistams žada dovanoti tūkstančius nemokamų skrydžių

Skelbiama, kad kampanija, pavadinta „Pirk tarpautinį, gauk vietinį skrydį“, leistų užsienio turistams šalyje gauti nemokamus skrydžius į abi puses šalies viduje.
Aiškinama, kad remiama šalies turizmo ministerijos, programa bus vykdoma nuo rugsėjo iki lapkričio, jei ją patvirtins ministrų kabinetas.
Vyriausybė subsidijuos iki 1750 THB (40 Eur) už vienos krypties bilietą arba 3500 THB (80 Eur) už bilietus į abi puses. Kiekvienam bilietui taip pat bus priskirta 20 kg registruoto bagažo.
Tokios idėjos tikslas – paskatinti keliautojus išbandyti ne tik visų mėgstamas vietas, tokias kaip Bankokas, Puketas ir Čiang Majus, bet ir mažiau žinomas provincijas, kuriose gausu šventyklų, įdomių kulinarinių tradicijų ir rečiau lankomų paplūdimių bei salų. Prie minėtos idėjos jau prisijungė šeši oro vežėjai: „Thai Airways“, „Thai AirAsia“, „Bangkok Airways“, „Nok Air“, „Thai Lion Air“ ir „Thai Vietjet“.
Valdžios atstovai tikisi, kad ši akcija, kurios biudžetas siekia 16 mln. eurų, šaliai atneš apie 200 mln. eurų pajamų.
Visgi yra keletas išlygų.
Akcija bus taikoma tik atvykstantiems lėktuvu užsieniečiams, o programoje jie galės dalyvauti tik tada, jei bilietai bus nusipirkti oficialiai paskelbus kampanijos pradžią.