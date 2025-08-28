Kaune iškils didžiulis logistikos centras: projekto vertė – 16 mln. eurų

Projektą įgyvendins 16 mln. eurų vertės sutartį su „Lemora“ pasirašiusi bendrovė „YIT Lietuva“.
Kaip skelbia rangos darbus atliekanti įmonė, logistikos pastatą sudarys administracinė ir sandėliavimo zonos.
Numatoma, kad administracinėje zonoje bus įrengtos 65 darbo vietos, lankytojų priimamasis, darbo kabinetai, posėdžių kambariai ir kita reikalinga infrastruktūra. Greta bus įrengtos inžinerinės ir techninės patalpos.
Tuo metu pagrindinę ir didžiausią dalį sudarys sandėliavimo patalpos, planuojama, kad čia dirbs apie 30 darbuotojų. Šioje zonoje taip pat bus įrengtos prekių pakrovimo bei išvežimo zonos.
Teritorijoje numatyta įrengti 132 automobilių stovėjimo vietas, iš kurių 6 vietos bus skirtos neįgaliesiems ir 20 vietų elektromobiliams.
Logistikos pastato statybos darbus ketinama užbaigti kitų metų rugsėjį.