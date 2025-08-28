Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Per metus Lietuvoje dyzelino kaina išaugo 6,1 proc.

2025 m. rugpjūčio 28 d. 14:24
Pastarąją savaitę Lietuvoje dyzelinas atpigo 0,6 proc., nežymiai – 0,1 proc. – mažėjo ir benzino kaina, ketvirtadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Daugiau nuotraukų (1)
Agentūros duomenimis, rugpjūčio 25-ąją litras dyzelino Lietuvos degalinėse kainavo 1,47 euro, o benzinas – 1,39 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sumažėjo iki 8 centų.
Dyzelino vidutinės kainos per praėjusią savaitę sumažėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 0,6–0,7 proc., padidėjo Estijoje ir Vokietijoje atitinkamai 2,0 proc. ir 0,5 procento.
Per mėnesį dyzelino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 1,6–3,8 procento, o per pastaruosius 12 mėn. dyzelinas atpigo visose lyginamose šalyse 0,3–6,7 procento, išskyrus Lietuvą, kur dyzelino kaina išaugo 6,1 procento.
Lenkijoje litras dyzelino dabar vidutiniškai kainuoja 1,38 euro arba 9 centais mažiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,46 Eur/l ir 1,51 Eur/l.
Tuo metu benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 0,1–1,2 proc., padidėjo Estijoje ir Vokietijoje atitinkamai 2,3 proc. ir 0,5 procento.
Per mėnesį benzino kaina sumažėjo Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,6–3,7 procento, padidėjo Lietuvoje ir Estijoje atitinkamai 0,1 proc. ir 1,6 procento. Per pastaruosius 12 mėn. benzinas atpigo visose lyginamose šalyse 1,7–8 procentais.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar yra 1,36 Eur/l – 3 centais mažesnė nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,64 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
dyzelinasLietuvos energetikos agentūradegalinės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.