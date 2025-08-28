Po bandymų komercinę veiklą pradės „KN Energies“ prižiūrimas SGD terminalas Vokietijoje

Prieš tai kelias savaites vyko bandomoji eksploatacija, kurios metu atlikti terminalo funkciniai ir našumo bandymai, kurie baigėsi sėkmingai.
Terminalas dar rugpjūčio 1 d. gavo leidimą be pastabų pradėti veiklą pagal pavojingų incidentų prevencijos reglamentą iš Oldenburgo prekybos priežiūros tarnybos (GAA).
„Antrasis Vilhelmshafeno SGD terminalas sujungia kelias technologijas, kurios yra unikalios tiek Vokietijoje, tiek Europoje – nuo SGD laivo-saugyklos iki dujų tiekimo į žemyninę dalį.
Pavyzdžiui, naudojama „ECOnnect“ lanksti vamzdynų sistema, leidžianti dujas perduoti į krantą be vamzdynų tilto, taip ženkliai sumažinant poveikį jūros dugno ekosistemai. Taip pat taikomas ultragarsinis procesas SGD laivo-saugyklos jūros vandens vamzdyno sistemai valyti – vienintelis toks Europoje“, – pranešime cituojamas DET generalinis direktorius Peter Röttgen.
Kaip rašo „KN energies“ antrasis Vilhelmshafeno SGD terminalas su laivu-saugykla „Excelsior“ yra visiškai paruoštas eksploatacijai ir gali prisidėti prie tiekimo saugumo užtikrinimo bei dujų saugyklų užpildymo prieš artėjantį šildymo sezoną. Šiam tikslui DET liepos pradžioje rinkos dalyviams pasiūlė išdujinimo pajėgumus – jie, kartu su 2026 m. pajėgumais, buvo visiškai rezervuoti.
„KN Energies“ generalinis direktorius Darius Šilenskis teigia, jog už komercinę terminalo veiklą atsakinga energetikos grupė yra visiškai pasirengusi pradėti darbus.
„Nuoširdžiai vertiname DET darbą viso terminalo statybos ir paleidimo metu. Mūsų Vokietijos komanda, kurią sudaro saugos ir sveikatos, inžinerijos bei eksploatacijos ir priežiūros valdymo ekspertai, yra visiškai pasirengusi sklandžiai pereiti nuo antrojo Vilhelmshafeno SGD terminalo paleidimo bei derinimo etapo prie ilgalaikės ir patikimos veiklos“
2025 m. SGD laivas-saugykla „Excelsior“ į Vokietijos gamtinių dujų perdavimo tinklą patieks iki 1,9 mlrd. kub. m gamtinių dujų. Tai atitinka metinį šildymo poreikį apie 1,5 mln. keturių asmenų namų ūkių. 2026–2027 m. laikotarpiu „Excelsior“ išdujinimo ir tiekimo pajėgumai pasieks iki 4,6 mlrd. kub. m gamtinių dujų per metus, o tai prilygsta iki 3,7 mln. keturių asmenų namų ūkių metiniam poreikiui.