Po kelių mėnesių pertraukos atidaryta Kauno „Akropolio“ „Maxima“

Prekybos tinklas skelbia, kad atsinaujinusi parduotuvė išsiskirs maisto prekių asortimento gausa ir patogia jų pateikimo logika. Dabar po ranka visada bus viena kitą papildančios kategorijų prekės. Pavyzdžiui, saldumynai ir kava, arbata; kiaušiniai, majonezas ir žuvis; miltai, prieskoniai bei makaronai ir t. t.
„Atnaujinant šią „Maximą“ pagal naująjį formatą praplėsti ne tik įvairių kategorijų skyriai ir juose esančios prekės, bet ir parduotuvė įgavo daugiau erdvumo. Todėl dabar vaikščioti pro skyrius bus patogu ne tik pirkėjams su prekių vežimėliais, bet ir mūsų darbuotojams.
Modernizuojant parduotuvę buvo atnaujinta didžioji dalis įrangos, taip pat atsirado ir naujų įrenginių, pavyzdžiui, duonos pjaustyklė.
Tikimės, kad kruopščiai atrinkto maisto prekių asortimento gausa kasdien džiugins pirkėjus. Kiekvieną kartą čia atvykę apsipirkti mūsų klientai dabar galės rasti gausesnį kulinarijos ir konditerijos pasirinkimą, šviežių kepinių, kepamų kasdien čia pat veikiančioje mūsų kepykloje, rinktis iš plataus šviežios sveriamos mėsos bei pieno produktų asortimento, taip pat kokybiškų vaisių bei daržovių“, – sako laikinai „Maximos“ Komunikacijos departamento direktorės pareigas einanti Snieguolė Valiaugaitė.
Atsiskaityti už prekes atnaujintoje parduotuvėje pirkėjai galės keliais būdais – įprastose kasose, kurių čia – 9), taip pat 22 naujos kartos savitarnos kasose bei pasirinkę savarankišką pirkinių skenavimo ir apsipirkimo technologiją „Scan&Go“.
Kauno „Akropolio“ „Maximoje“ iš viso dirba net 100 darbuotojų, o parduotuvė kasdien dirba nuo 8 iki 22 valandos.