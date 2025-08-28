Ruošiamasi atnaujinti Vilniaus teritorinės muitinės būstinę

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Turto bankas ketina atnaujinti Vilniaus teritorinės muitinės pastatą. Pasak jo, pastato modernizacijos griebtasi, siekiant užtikrinti energijos taupymą, efektyvesnį išteklių naudojimą bei sukurti šiuolaikiškas darbo erdves.
„Vilkpėdėje esantis pastatas nebeatitiko energinio efektyvumo ir šiuolaikiškoms darbo erdvėms keliamų reikalavimų. Šis projektas apims ne tik vidaus sistemų atnaujinimą, bet ir aplinką tausojančių sprendimų integraciją. Esame numatę, kad pastatas bus aprūpinamas saulės pagaminta elektros energija, o tai reikšmingai prisidės prie valstybės lėšų taupymo ir taršos mažinimo“, – pranešime teigė Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
2026 metų pirmoje pusėje planuojama gauti statybą leidžiantį dokumentą, taip pat paskelbti techninio darbo projekto ir rangos konkursas.
Skaičiuojama, kad pastato atnaujinimas Turto bankui kainuos 8 mln. eurų su PVM.
Projektas finansuojamas Turto banko lėšomis bei Europos Sąjungos modernizavimo fondo parama, pagal kurią suteikiama iki 3,3 mln. eurų subsidija.
