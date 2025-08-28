Užimtumo tarnyba: Europos darbo rinkoms trūksta ekonominių impulsų

„Europos darbo rinkos barometras jau ketvirtą mėnesį iš eilės išliko ties 99,7 balo riba. Be ekonominių pokyčių darbo rinkos ir toliau jaus sąstingį“, – situaciją aiškino IAB prognozių vadovas Enzo Weberis.
Nedarbą prognozuojantis komponentas taip pat nepasikeitė – 99,3 balo ir rodo, kad artimiausiu metu situacija Europos darbo rinkose nežymiai prastės. Užimtumo tikimasi kiek geresnio – komponentas padidėjo 0,1 balo ir siekia 100,1.
Lietuvoje per artimiausius tris mėnesius nesitikima reikšmingų permainų: barometras išliko nepakitęs (101,5 balo), nedarbo mažėjimo prognozės gerėjo +0,2 balo (101,5), o užimtumo – smuktelėjo 0,2 balo iki 101,4, bet išliko teigiamas perspektyvas rodančioje zonoje.
Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.
Barometro A komponentas rodo artimiausių trijų mėnesių nedarbo rodiklių raidą, atsižvelgiant į sezoniškumą. Tuo tarpu B komponentas prognozuoja užimtumo tendencijas. Nedarbo ir užimtumo komponentų vidurkis sudaro bendrą barometro vertę, o pastarasis pateikia darbo rinkos raidos perspektyvą.
Barometro skalė svyruoja nuo 90 (labai prasta padėtis darbo rinkoje) iki 110 (labai gera padėtis). Pirmiausia yra nustatomas kiekvienos projekte dalyvaujančios užimtumo tarnybos barometro balas. Tuomet pagal nacionalinių balų svertinį vidurkį apskaičiuojamas ir Europos darbo rinkos barometras.
Skirtingų laikotarpių Europos darbo rinkos barometro duomenys pateikiami čia.