VIK 3,6 mln. eurų didins „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą

2025 m. rugpjūčio 28 d. 10:55
Finansų ministerijos valdomo „Valstybės investicinio kapitalo“ (VIK) valdyba pritarė 3,6 mln. eurų didinti bendrovei iš dalies priklausančios „EPSO-G Invest“, kuri vysto Vokietijos gynybos pramonės koncerno „Rheinmetall“ gamyklą Lietuvoje, įstatinį kapitalą.
Jis didinamas nuo 3,75 iki 7,4 mln. eurų, išleidžiant 3,656 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 euro nominaliosios vertės „EPSO-G Invest“ akcijų, akcijos emisijos kaina siekia 10 eurų.
VIK valdyba pritarė „EPSO-G Invest“ paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1,79 mln. vnt. akcijų, kurių bendra emisijos kaina yra lygi 17,912 mln. eurų, įsigijimui.
Įmonė iki šiol valdė 49 proc. UAB „EPSO-G Invest“ akcijų.
Ministrų kabinetas šią savaitę garantiją „Valstybinio investicinio kapitalo“ leidžiamiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams (VP), kurių lėšos bus skiriamos investicijoms į Lietuvos gynybos pramonę.
Pagal Finansų ministerijos nutarimą, garantija suteikiama bendrovės išleistiems ne ilgesnės nei 10 metų trukmės iki 54,5 mln. eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės VP.
Finansų ministerija (FM)Epso-GAkcijos
