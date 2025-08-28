VIK 3,6 mln. eurų didins „EPSO-G Invest“ įstatinį kapitalą

Jis didinamas nuo 3,75 iki 7,4 mln. eurų, išleidžiant 3,656 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 euro nominaliosios vertės „EPSO-G Invest“ akcijų, akcijos emisijos kaina siekia 10 eurų.
VIK valdyba pritarė „EPSO-G Invest“ paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1,79 mln. vnt. akcijų, kurių bendra emisijos kaina yra lygi 17,912 mln. eurų, įsigijimui.
Įmonė iki šiol valdė 49 proc. UAB „EPSO-G Invest“ akcijų.
Ministrų kabinetas šią savaitę garantiją „Valstybinio investicinio kapitalo“ leidžiamiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams (VP), kurių lėšos bus skiriamos investicijoms į Lietuvos gynybos pramonę.
Pagal Finansų ministerijos nutarimą, garantija suteikiama bendrovės išleistiems ne ilgesnės nei 10 metų trukmės iki 54,5 mln. eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės VP.
Finansų ministerija (FM)Epso-GAkcijos
Rodyti daugiau žymių