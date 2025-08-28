Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje ir Klaipėdos rajone pradedamos prekybos centrų statybos

2025 m. rugpjūčio 28 d. 15:06
Investicinė bendrovė „Tewox“ praneša pradėjusi prekybos centrų Klaipėdos rajone ir Vilniuje statybas. Investicijos į abu projektus atitinkamai siekia apie 5 mln. ir 4,7 mln. eurų.
Anot bendrovės, Klaipėdos rajone, Dituvoje, bus pastatytas vieno aukšto, 2 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvės pastatas, tuo metu sostinėje numatoma 1,8 tūkst. kv. metrų ploto, taip pat vieno aukšto parduotuvė.
Abiejų miestų pastatuose įsikurs mažmeninės prekybos tinklo „Iki“ parduotuvės, jos duris atvers 2026 m. pradžioje.
Kaip praneša bendrovė, objektų statybos darbus atlieka bendrovė „Baltijos pašvaistė“.
„Tewox“ yra specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė, kuriai šiuo metu priklauso virš 160 mln. eurų vertės turto ir daugiau nei 82 tūkst. kv. m nuomojamo ploto.
