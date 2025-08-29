Kauno LEZ rekordai: beveik 2 mlrd. eurų investicijų ir 10 tūkst. darbo vietų

„LEZ sėkmė rodo, kad toks modelis Lietuvoje veikia. Turime galimybių šį principą taikyti plačiau – regionuose kurti patikimą infrastruktūrą, kuri traukia gamybą, technologijas ir investuotojus. Tai reiškia daugiau darbo vietų, didesnį eksportą ir stipresnę ekonomiką visoje šalyje,“ – teikia Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
„Šie skaičiai tik dar kartą įrodo, kad Kauno LEZ modelis veikia ir generuoja milžinišką ekonominę naudą ne tik Kauno regionui, bet ir visai Lietuvai“, – sako LEZ vadovas Vytautas Petružis.
Investicijų struktūra ir ekonominė vertė
Ypač reikšminga, jog Kauno LEZ investicijų pagrindą sudaro gamybos sektorius – virš 1,4 mlrd. eurų arba beveik 83 proc. visų investicijų. Apie 60 proc. investicijų yra TUI, o didžiausią verslų dalį sudaro automobilių pramonės, elektronikos ir logistikos įmonės.
Kauno LEZ įmonės šiandien generuoja reikšmingą ekonominę vertę visam šalies biudžetui. Bendra pritrauktų investicijų suma jau pasiekė 1,7 mln. eurų, iš kurių TUI yra 944 mln. eurų.
Eeksportas iš Kauno LEZ 2023 m. viršijo 860 mln. eurų, o tai sudarė beveik 3 proc. viso šalies eksporto; pernai į valstybės biudžetą buvo sumokėta beveik 10 mln. eurų pelno mokesčių, arba 1 proc. visos Lietuvos įmonių sumokėto pelno mokesčio; su darbo santykiais susijusių mokesčių sumokėta net 95 mln. eurų.
„Kartais klaidingai manoma, kad LEZ veikiančios įmonės mokesčių nemoka. Tai netiesa. Čia besikuriantys verslai gali naudotis tam tikromis mokesčių lengvatomis, pavyzdžiui, pelno mokestis pradedamas mokėti po 10 metų veiklos. Dauguma įmonių jau perkopusios šį skaičių ir moka šį mokestį. Mokami ir visi su darbo santykiais susiję mokesčiai“, – sako LEZ vadovas.
Darbo užmokestis ir darbo našumas lenkia šalies vidurkį
Šiandien Kauno LEZ veikiančiose įmonėse dirba jau 7700 darbuotojų, ir net 63 proc. iš jų yra aukščiausios arba aukštesnės kvalifikacijos specialistai: inžinieriai, įrangos prižiūrėtojai, vairuotojai bei administracijos specialistai, nenuostabu, kad ir darbo užmokestis vidutiniškai 12 proc. aukštesnis už šalies vidurkį.
„Galime džiaugtis, jog ir darbo našumo rodikliai įspūdingi. Jis net 30 proc. aukštesnis už nacionalinį vidurkį, o gamybos įmonėse sukuriama net 27 proc. daugiau pridėtinės vertės per dirbtą valandą“, – iškalbinga statistika dalijasi V. Petružis.
„Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis sako, kad Kauno LEZ įsikūrė ne vienas užsienio investuotojas, o tokio susitelkimo privalumas yra įmonių specializacija, kuri formuoja pramonės klasterį, skatinantį bendradarbiavimą, inovacijas ir regiono konkurencingumą.
„Matome, kaip Kauno LEZ tampa svarbiu automobilių komponentų, gyvybės mokslų, medicinos pramonės centru. Čia sėkmingai veiklą vykdo Lietuvą pasirinkusios įmonės „Continental“, „Hella Group“, „Hollister“, „ESCO Group“. Tokia specializacija įsuka visą įvykių grandinę: sukurtos darbo vietos tampa paskata talentų ugdymui ir pritraukimui, o aukštos kvalifikacijos talentai ir išvystyta pramonė tampa papildomu argumentu čia ateiti ir kitiems rinkos žaidėjams“, – sako E. Čivilis.
Plug-in infrastruktūra reikšmingas faktorius verslams
LEZ vadovas pasakoja, kad net pandemijos ir karo fone čia nesustojo naujų verslų kūrimasis.
Pasak jo, viena iš Kauno LEZ sėkmės priežasčių – „plug-in“ principas: visa būtina infrastruktūra – nuo kelių ir inžinerinių tinklų bei vandentiekio paruošiama dar prieš įsikuriant įmonėms. Verslui telieka statyti gamyklas arba nuomotis patalpas.
Strateginė vieta – dar vienas esminis Kauno LEZ privalumas. Kaunas yra beveik pačiame Lietuvos centre, patogus susisiekimas su uostu, oro uostu, greitkeliai, geležinkelio mazgas – visa tai itin patrauklu logistikai ir gamybai.
„Svarbu ir tai, kad Kaune yra daug aukštųjų, profesinių mokyklų, su kuriomis bendradarbiauja mūsų klientai. Čia ne tik rengiami būtent tokios specializacijos darbuotojai, kokių reikia LEZ įsikūrusioms įmonėms, bet ir vykdomi bendri verslo bei mokslo institucijų tyrimai, įvairūs projektai“, – apie dar vieną verslui bei profesionalams patrauklią aplinkybę kalba V. Petružis.
Įstatymų pokyčiai atvėrė duris ir naujoms nišoms – dabar LEZ gali būti vystoma karinė pramonė. Taip pat aktualus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotas „investicijų greitkelio“ projektas, kuris turėtų dar labiau pagreitinti procesus ir pritraukti strateginių investuotojų.
