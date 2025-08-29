Pieno produktų – gausu, kokybė – užtikrinta

„Būtinai paragaukite saldžios varškės sūrio, pagardinto spanguolėmis, jis ypač skanus“, – stabtelėjus ties pieno produktų lentynomis „Hyper Norfa“ parduotuvėje, esančioje sostinės Kalvarijų gatvėje, patarė greta manęs sustojusi moteris.
Ji į savo pirkinių krepšį jau buvo įsidėjusi „Piemenėlio“ sviesto, to paties prekės ženklo kefyro ir dairėsi į įvairių rūšių jogurtą, išrikiuotą šaldytuvo lentynose.
Aš į didžiąsias „Norfos“ parduotuves dažniausiai specialiai važiuoju nusipirkti mėsos, bet niekada nepraleidžiu progos įsigyti ir pieno produktų. Rieboka, 15 proc. riebumo, biri varškė – viena mano mėgstamiausių.
Gardus yra ir „Rivonos“ padalinyje, Alytaus pieninėje, gaminamas jogurtas su džiovintomis slyvomis. Kaskart nusiperku 22 proc. riebumo varškės sūrio, paženklinto „Saugomos geografinės nuorodos“ ženklu, kai kada ir ypač riebios, net 40 proc. riebumo, „Piemenėlio“ grietinės.
„Norfos“ parduotuvėse gausu įvairių gamintojų pieno produktų, pavyzdžiui, jose dažnai perku norvegišką karamelinį ožkų pieno sūrį arba jogurtą, kuriame gausu baltymų.
Gausus asortimentas
Pieno produktų įvairovė „Norfos“ parduotuvėse yra didelė. Tam didžiausią įtaką daro tai, kad dauguma šiame prekybos tinkle parduodamų šių prekių yra gaminamos „Norfos“ įmonių grupei priklausančios bendrovės „Rivona“ valdomoje Alytaus pieninėje.
Alytaus pieninė gamina ir į visas 160 Lietuvoje veikiančių „Norfos“ parduotuvių tiekia per 70 rūšių pieno gaminių.
Tai pienas, kefyras, rūgpienis, įvairūs kefyro ir raugintų pasukų bei išrūgų gėrimai, ledai, įvairių rūšių jogurtas, grietinė ir grietinėlė, sviestas, varškė, varškės ir fermentiniai sūriai, lydyti sūreliai, taip pat keletas produktų be laktozės – pienas, varškė, jogurtas, grietinė.
Pavyzdžiui, 2024-aisiais Alytaus pieninėje buvo pagaminta net 8,7 mln. porcijų 32 rūšių ledų, 267 tonos fermentinio sūrio, o iš viso – per 16 900 tonų produkcijos.
Dalis jos tiekiama ne tik „Norfos“ parduotuvėms Lietuvoje, bet ir pirkėjams Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Graikijoje, JAV, Latvijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje.
Didelė sūrių paklausa
„Mūsų pirkėjai ypač palankiai vertina Alytaus pieninėje gaminamus produktus. Pavyzdžiui, maždaug pusė viso „Norfos“ parduotuvėse nuperkamo pieno pagaminama Alytaus pieninėje, kefyro – kone 70 proc. O juk mūsų parduotuvėse pirkėjai gali rinktis kone visų šalies pieno perdirbimo įmonių gaminamą kefyrą.
Iš visos parduodamos grietinės pagamintoji Alytaus pieninėje sudaro 80 proc., varškė – 90 proc.
O štai varškės sūriais prekiaujame tik suslėgtais alytiškių, jie yra perkamiausi – varškės sūrių pardavimas per pastaruosius kelerius metus kasmet paaugdavo po 20 proc.
Jau kuris laikas esame didžiausi varškės sūrių gamintojai Lietuvoje. Svarbu ir tai, kad iki šiol varškės sūriai Alytaus pieninėje tebėra tradiciškai gaminami tik rankomis – nukošiamos išrūgos, į sūrmaišius sudedama varškė, jie paslegiami. Visi šie procesai nėra automatizuoti“, – sakė „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Pasak „Norfos“ prekių grupės vadovo Gintauto Norvaišos, varškės sūrių kokybę garantuoja ilgametė darbuotojų sukaupta patirtis ir jų profesionalumas. „Mūsų tinklo parduotuvėse žmonės mielai perka įvairaus riebumo varškės sūrį – su kmynais ar be jų. Didelę paklausą turi ir saldaus pieno sūris, kuris būna pagardintas spanguolėmis arba razinomis, – sakė G.Norvaišas.
Anot jo, pirkėjai pamėgo ne tik gaminamus Alytaus pieninėje, bet ir importuotus fermentinius sūrius.
„Pavyzdžiui, iš Nyderlandų gamintojų atsivežame autentiškus „Maasdam“ ir „Gouda“ sūrius. Dalis jų būna pagardinti įvairiais prieskoniais – pipirais, levandomis, bazilikais arba raudonuoju pesto padažu.
Pastebėjome, kad prieš didžiąsias metų šventes gausiau perkama įvairių mūsų siūlomų originalių sūrių: su gėlių žiedlapiais, medumi, net pelenais, taip pat įvairių pelėsinių iš Prancūzijos importuojamų sūrių. Taigi regime, kad Lietuvos žmonės mielai ragauja įvairiausių skonių sūrio“, – teigė G.Norvaišas.
Produktus įvertina pirkėjai
Nors dauguma Alytaus pieninėje gaminamų produktų yra tradiciniai, jų paklausa kasmet auga. Kita vertus, yra regimos ir naujos vartojimo tendencijos, pavyzdžiui, pastaruoju metu pirkėjai vis dažniau perka rūgpienį arba rūgpienį, skirtą šaltibarščiams, o ne kefyrą.
„Gausiau perkama pieno be laktozės bei jo gaminių, jogurto su mažesniu cukraus kiekiu. Tuomet, kai šilta, daugiau parduodame sveikatai palankesnių produktų – raugintų pasukų bei išrūgų gėrimų su natūraliais vaisiais.
O štai glaistytų sūrelių paklausa, kelerius metus mažėjusi, pernai liovėsi menkusi ir šių sūrelių pardavimas nebekinta“, – paaiškino G.Norvaišas.
Anot jo, „Norfoje“ vis gausiau parduodama pieno pakaitalų – augalinės kilmės gėrimų iš avižų, migdolų ar sojų.
„Analizuodamas prekių pardavimo duomenis regiu, kad pirkėjai gausiai perka ir varškės sūrius, ir kitus Alytaus pieninės raugintus produktus: rūgpienį, kefyrą, grietinę, birią varškę.
Toks vartotojų pasirinkimas nestebina, nes visų šių produktų kokybė – viena geriausių šalyje.
Kad žmonės geba įvertinti pieno produktų kokybę, rodo ir tai, kad jie gausiai perka 30 proc. riebumo grietinę, kuriai pagaminti nenaudojami jokie priedai.
O gaminant mažesnio riebumo grietinę, atsižvelgiant į gamybos technologiją, tenka naudoti tirštiklius. Jų reikia, kad būtų gauta tinkama jos konsistencija“, – apie pieno produktų gamybos ir paklausos niuansus pasakojo G.Norvaišas.
Pasak jo, „Norfos“ tinklo parduotuvėse vis gausiau perkama ir lydytų sūrių. Pirkėjai geba įvertinti jų kokybę, mat šie sūriai Alytaus pieninėje gaminami be jokių tirštiklių ir tik iš natūralių žaliavų: fermentinio sūrio, sviesto, varškės ir nugriebto pieno miltelių.
„Stebime ir dar vieną tendenciją, kurią į Lietuvą atvežė jauniausias mažmeninės prekybos tinklas, – sparčiai auga aukštoje temperatūroje apdoroto (UHT) pieno pardavimas.
Tai nėra Lietuvos pieno perdirbėjams palanki situacija. Tokiam produktui gaminti žaliavinis pienas dažniausiai nuperkamas mūsų šalyje, o perdirbamas Lenkijoje, taigi kaimynams tenka ir didžiausia nauda“, – akcentavo D.Dundulis.
Kokybė ir kaina
Pasak D.Dundulio, „Norfos“ mažmeninės prekybos tinkle pieno ir vartotojų pamėgtų jo gaminių kaina yra ypač konkurencinga.
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras kas savaitę skelbia 20-ies būtiniausių maisto produktų vidutines kainas. „Norfos“ parduotuvėse pieno, jo gaminių ir daugumos kitų būtinųjų produktų kainos paprastai būna mažiausios iš visų didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų.
Pavyzdžiui, 34-ąją metų savaitę (rugpjūčio 18–34 dienomis) „Norfoje“ pirkėjams buvo palankiausios 16 produktų iš 20 kainos. Šiame tinkle iš visų 5 tinklų mažiausia buvo ir geriamojo pieno, fermentinių sūrių, kefyro, grietinės, sviesto, varškės vidutinė kaina.
„Iš tų 20-ies būtiniausių maisto produktų, kurių kainas kas savaitę fiksuoja Žemės ūkio duomenų centras, „Norfos“ parduotuvėse visada 16–18 produktų vidutinės kainos būna mažesnės nei kituose prekybos tinkluose.
Pirkėjai žino, kad tai nėra vienkartinės kainų akcijos, bet mūsų tinklo pozicija ir siekis“, – patikino D.Dundulis.
Tai, kad Lietuvos vartotojams „Norfos“ pieno ir jo gaminių, mėsos, duonos, kruopų bei kitų kokybiškų maisto produktų kainos yra palankiausios, nulemia keletas veiksnių.
„Vienas jų – mums nereikia kitose gamyklose išlaikyti pardavimo padalinių, nes daug produkcijos gamina ir tiesiogiai tiekia „Rivonos“ valdomos įmonės – pieno, mėsos, kulinarijos, konditerijos bei kitos.
Kitas – optimizuotai ir automatizuotai logistikai reikia minimalių sąnaudų, o jos yra viena iš produktų kainos sudedamųjų dalių, vadinasi, tai turi įtakos ir mažesnėms gaminių kainoms parduotuvių lentynose. Pavyzdžiui, iš Alytaus pieninės į centrinį „Norfos“ sandėlį Kėdainiuose kasdien išvažiuoja bent 4 vien pieno produktų prikrauti vilkikai.
Be to, mūsų pačių pagaminta produkcija neturi ir rinkodaros antkainio“, – paaiškino D.Dundulis.
Jis sakė gerai žinąs, kad pirkėjai Lietuvoje labai jautriai reaguoja į kainų pokyčius – į produktų brangimą, todėl „Norfos“ tinklas nuo pat veiklos pradžios jau beveik tris dešimtmečius tam skiria didelį dėmesį.
„Pasitelkiame įvairių technologinių sprendimų, kurie suteikia galimybę pirkėjams pasiūlyti produktus už ypač konkurencingą kainą.
Siekti šio tikslo padeda „Norfos“ grupei priklausančios modernizuotos įmonės, gaminančios ir importuojančios produktus. Taip pat sava logistikos sistema, automatizuotas centrinis sandėlis ir optimizuotos tiekimo grandinės“, – paaiškino D.Dundulis.