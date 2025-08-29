Prieš V. Putino ir Xi Jinpingo susitikimą – Maskvai nerimą keliantys ženklai

Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi „Reuters“.
Rusija susidūrė su mažėjančiomis prekybos su Kinija apimtimis ir siekia pakeisti šią tendenciją prieš artėjantį lyderių viršūnių susitikimą šiauriniame Tiandzino uostamiestyje.
Taigi, Kinijos muitinės duomenimis, 2025 metų sausio–liepos mėnesiais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prekyba tarp šalių sumažėjo 8,1 proc.
Šis nuosmukis iš dalies paaiškinamas natūralia korekcija po rekordinio prekybos lygio 2024 m., tačiau Maskva į tai žiūri su nerimu.
Prekybos nuosmukio priežastys
Rusijos naftos eksportas į Kiniją sumažėjo beveik 20 proc., o išmaniųjų telefonų, kompiuterių, transporto priemonių importas iš Kinijos sumažėjo 27–46 proc., priklausomai nuo prekių kategorijos.
Kartu didėja aliuminio, vario, nikelio eksportas iš Rusijos, didėja pigių prekių importas, todėl reikia supaprastinti muitinės procedūras.
Potencialaus augimo sritys
Rusijos pareigūnai svarsto galimybę plėsti bendradarbiavimą žemės ūkio, energetikos ir transporto projektuose, įskaitant dujotiekį „Sibiro jėga-2“.
Politinis kontekstas
Vladimiras Putinas viršūnių susitikimą siekia panaudoti strateginei partnerystei sustiprinti ir demonstruoti priešpriešą JAV įtakai.
Analitikai pastebi, kad Kinija daugiausia veikia savo interesais ir išlieka dominuojančia žaidėja santykiuose, o Rusija yra priklausoma nuo Pekino paramos ekonominėje ir karinėje srityse.
Viršūnių susitikimas turėtų būti svarbus etapas siekiant atnaujinti dvišalę prekybą ir stiprinti strateginį Maskvos ir Pekino bendradarbiavimą, tačiau ekonominė ir politinė asimetrija išlieka pagrindiniu šių santykių veiksniu.
V. Putino ir Xi Jinpingo viršūnių susitikimas bus dar vienas svarbus etapas palaikant dvišalius santykius ir Maskvos bandymą stabilizuoti prekybą su savo pagrindiniu ekonominiu partneriu.
RusijaKinijaXi Jinpingas
