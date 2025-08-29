Rugsėjo 1-osios gėlėms „Lidl“ išleisite mažiau: asortimento gausa nustebins, o kardelių puokštė nekainuos nei euro

Pasak „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovo Antano Bubnelio, tiek Rugsėjo 1-ąją mėgstamų kardelių, tiek kitų šviežių gėlių kainos per metus nesikeitė arba netgi pigo. Šviežios gėlės klientų krepšeliuose dažniausiai atsiduria per šventes, todėl ypatingomis progomis žemų kainų prekybos tinklas klientams siūlo itin gausų žiedų asortimentą, kurio vinimi tampa sezoninės gėlės: Kovo 8-osios proga pristato šviežias tulpes, o Mokslo ir žinių šventės proga – kardelius bei saulėgrąžas.
„Prieš Mokslo ir žinių dieną „Lidl“ prekybos tinkle nuperkama tūkstančiai gėlių, o populiariausiu klientų pasirinikimu išlieka kardeliai. Suprantame, kokia svarbi yra ši šventė tiek mokytojams, tiek vaikams bei jų tėvams, todėl ir toliau išlaikome žemas šviežių gėlių kainas, o kai kurias – dar ir sumažinome. Džiugiai nuotaikai nereikia išleisti daug – nuo rugpjūčio 30 dienos už mažiau nei eurą „Lidl“ parduotuvėse bus galima įsigyti net trijų ryškiaspalvių kardelių puokštę“, – teigia A.Bubnelis.
Tikros Mokslo ir žinių dienos žvaigždės – kardeliai – klientus pasitiks patraukliomis kainomis. Didžiuliai, net 90 cm aukščio kardeliai dieną prieš Rugsėjo 1-ąją kainuos vos po 0,33 Eur. Jau paruoštų kardelių puokščių kainos prasidės nuo 1,99 Eur – už 3 kardelius, iki 3,49 Eur – už 5 didelius, 90 cm besistiebiančius kardelius. Jų įsigyti bus galima visose „Lidl“ parduotuvėse jau nuo šio šeštadienio.
Tarp kitų išskirtinių pasiūlymų – įvairių spalvų skintos rožės, kurių puokštė kainuos tik 3,99 Eur, arba vos 0,27 Eur už vieną žiedą. Dar geresnė – gvazdikų kaina: 10 smulkiažiedžių gvazdikų „Lidl“ parduotuvėse bus galima įsiguti tik už 2,49 Eur – tai vos 0,25 Eur už vieną gėlę.
Pasak „Lidl Lietuva“ atstovo, Rugsėjo 1-osios šventei šviežiomis gėlėmis šalies gyventojai dažniausiai rūpinasi iš vakaro. Klientams svarbu ne tik gėlių rūšis, bet ir jų kainos bei šviežumas, ypaš tokių progų metu, kai gėlės yra dovanojamos.
Pastebima, kad pirmiausia klientų krepšeliuose atsiduria kardeliai, kurie vertinami dėl savo simbolikos – tai ryžtingumą, tvirtybę simbolizuojanti gėlė, taip pat dėl savo išskirtinės išvaizdos bei savybės ilgai išlaikyti šviežumą. Kientai taip pat mielai renkasi tulpes bei rožes, o norintys unikalesnio varianto – įvairių gėlių puoktes bei hortenzijų žiedus.
Pataria, kaip išsirinkti kardelius
Tinkamiausių gėlių pasirinkimas gali atrodyti pakankamai sudėtinga užduotis – ypač, kai jų asortimentas – itin gausus. Vis dėlto, norint išsirinkti šviežius kardelius, pakanka atkreipti dėmesį į vos kelis dalykus.
Pirmiausia, rekomenduojama įvertinti žiedų būklę. Geriausia rinktis tuos kardelius, kurių atsivėręs tik vienas ar keli apatiniai žiedai, o kiti – dar pumpuruose. Taip jie ilgiau išliks gražūs vazoje. Patys pumpurai turi būti ryškūs, sveiki, be rudų ar sausų dėmelių, o žiedlapiai – stangrūs, nepažeisti, be parudavimų ar vytimo požymių. Gėlių lapai turi būti sodriai žali, nepageltę ir neapdžiūvę.
Šviežių kardelių koteliai turi būti tiesūs, standūs ir žali. Patartina vengti suglebusių, įtrūkusių ar rudų stiebų. Be to, kuo ilgesnis ir tiesesnis kotas, tuo gėlė tvirčiau stovės.
Kardeliai taip pat neturėtų turėti nemalonaus kvapo ar gleivėto kotelio – tai ženklas, kad jie pradeda gesti. Gerai, jei kotai – dar drėgni: tai rodo, kad jie neseniai skinti.
Kardelius prižiūrėti – nesudėtinga
Skyrus pakankamai dėmesio renkantis kardelius, tiek pat jo reikėtų skirti ir jų priežiūrai. Pakanka kelių veiksmų, kad jie kuo ilgiau išliktų šviežūs.
Prieš pamerkiant į vazą, patartina įstrižai nupjauti apie 2–3 cm kardelio stiebo. Taip gėlė galės labiau įsisavinti vandenį ir jame esančias maistines medžiagas.
Patartina pašalinti apatinius lapus, kurie būtų panirę į vandenį. Jie greitai pūva ir trumpina gėlių gyvavimą.
Pats vanduo, kuriame ketinate pamerkti gėles, turi būti vėsus ir švarus. Keičiant jį kasdien, gėlės išsilaikys daug ilgiau. Beje, kardeliams reikia nemažai vandens, todėl vazą pripildykite bent iki trečdalio stiebo aukščio. Vandenį rekomenduojama keisti kasdien, kartu perplaunant ir vazą, o kotelius kaskart patrumpinti apie 1–2 cm.
Vazą su gėlėmis rekomenduojama laikyti vėsioje vietoje, kurios nepasiektų tiesioginė saulė ar karštis. Patartina vengti skersvėjų, o gėlių nelaikyti šalia vaisių – ypač obuoliai ir bananai išskiria etileno dujas, dėl kurių gėlės gali greičiau nuvysti.
Laikantis šių patarimų, kardeliai vazoje paprastai išsilaikys 7–10 dienų, o kartais ir ilgiau.
Šviežių gėlių galite įsigyti visose 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
